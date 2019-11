Ábalos garantiza "un gobierno progresista" para España tras el 10-N

Ábalos, el ministro de fomento más preparado de la historia celebrando la victoria y augurando sus futuras alianzas con la extrema izquierda, ya que no queda otra alternativa y necesitará el apoyo de los vascos nacionalistas, bildu y separatistas catalanes. No hay que ser muy listo para saber que así será el gobierno votado por los españoles. Sólo hay que ver la cara de Iceta pensando en Cataluña. Ábalos, si llamas a Vox extrema derecha deberías ser justo y llamar a los futuros socios socialistas extrema izquierda. No sería mejor que hicieras algo con las infraestructuras extremeñas olvidadas por vosotros durante 30 años? minimo un tren decente y una autovía que una las capitales de provincia de la región. No crees que no es mucho pedir?