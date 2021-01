Ábalos rechaza la pulla del PP: Sánchez ha supervisado todas las decisiones

¿Cuánto ha durado la tregua política? Ni 48 horas. El PP ha acusado a Pedro Sánchez de eludir su responsabilidad y "reaparecer" cuando ya ha dejado de nevar. Varios dirigentes del partido, entre ellos el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, han lanzado mensajes similares en las redes sociales. "Llega Sánchez el ausente a hacerse la foto de rigor. Solo le falta decir: Hemos vencido a Filomena", ha dicho Jaime de Olano, vicesecretario nacional de Participación.

José Luis Ábalos, ministros de Transportes y secretario de Organización del PSOE, ha negado la mayor: "Yo estoy despachando desde el día 6 con el presidente del gobierno intensamente. Todas las decisiones han sido previamente supervisadas por el propio presidente del Gobierno (...) Lo de hoy ha sido para recibir información de primera mano y prever las decisiones futuras", ha declarado en una rueda de prensa cuando se le ha preguntado por las pullas del PP.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presidido esta mañana en el Ministerio del Interior la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del sistema nacional de Protección Civil para evaluar los efectos del temporal. Allí se ha reunido con Ábalos y también el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y se han conectado por videoconferencia con representantes de numerosos organismos implicados en la gestión de los daños de la borrasca (Dirección General de Tráfico, Secretaría General de Infraestructuras, Adif, Aena la Agencia Española Estatal de Meteorología y el Departamento de Seguridad Nacional, entre otros).

Parecía que las nevadas que 'Filomena' ha dejado en Madrid habían dado una tregua a la bronca política, ya que este sábado, el día en que la borrasca descargó sobre la comunidad y la dejó cercada, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), había evitado cualquier crítica en la coordinación con el Ejecutivo central. Sorprendió su reacción por contraste con la actitud que tuvo durante el primer estado de alarma y la gestión del covid-19. Este domingo, sin embargo, ha sido la dirección nacional del PP la que ha asumido ese choque con la Moncloa.

A Ábalos le molestó los comentarios de Montesinos y Olano, sobre todo, explican fuentes de su equipo, porque no critican lo que se ha hecho mal, no dicen nada concreto. Solo la crítica general de que Sánchez ha estado "ausente", porque no se le ha visto desde que empezó la borras (hasta hoy, que Moncloa ha distribuido imágenes de su llegada a Interior).

El ministro de Transporte ha subrayado que "no es cierto" que el jefe del Ejecutivo se haya desentendido de esta crisis . "Con rotundidad tengo que decir que ha estado presente todo el tiempo", ha continuado en la rueda de prensa. Ábalos ha pedido dejar las "cuitas políticas" para otra ocasión. "Son momentos para trabajar, para estar prestando servicio de modo incansable. Han sido largas noches en las que muchos servidores públicos, también trabajadores de empresas concesionarias, han estado trabajando. Muchos hemos estado trabajando", ha afirmado.

Sánchez telefoneó ayer, sábado, a Ayuso y a los presidentes autonómicos del resto de comunidades autónomas y estuvo en contacto permanente con Ábalos y Marlaska, han señalado fuentes de la Moncloa.