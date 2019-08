Ábalos tacha de "película" que el PSOE ya esté pensando en elecciones

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha negado este jueves que el PSOE esté pensando en un escenario de repetición electoral y ha tachado de "películas" las especulaciones sobre el interés socialista en unos nuevos comicios.

"Hay mucha pasión por las películas y mucha recreación, parece que la realidad sea demasiado vulgar para escribir sobre ella", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, expresando su sorpresa con que se hable de un supuesto interés de Ferraz por nuevos comicios.

Así, el número 'tres' del PSOE ha rechazado de plano esta opción, negando que Sánchez ni su entorno estén valorando este escenario. "Por qué nosotros que hemos ganado las elecciones y estamos satisfechos nos tenemos que volver a poner en el escenario de juicio popular?", se ha preguntado, poniendo en duda la conveniencia de la repetición electoral para el PSOE.

El dirigente socialista ha apuntado que los contactos de Pedro Sánchez con los líderes políticos los próximos días para la investidura serán "públicos" y ha insistido en la oferta a Podemos para un acuerdo programático, indicando que "hay voces" a favor de este opción en la coalición 'morada'.

INCOMUNICACIÓN CON IGLESIAS

Al tiempo, ha admitido que no ha habido contactos de Sánchez con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, desde la investidura fallida, y, ante la nueva ronda que plantea el jefe del Ejecutivo, ha explicado que los contactos que se produzcan serán "públicos".

"Serán públicos porque no tiene sentido que sean secretos. Es imposible hacerlo así", ha admitido. Para Ábalos resulta complicado negociar en privado, porque hasta ese tipo de contactos han trascendido. "El nivel de transparencia es máximo", ha indicado, en alusión a las negociaciones con Podemos.

En este sentido, Ábalos ha señalado que los contactos políticos irán en paralelo con las reuniones de Sánchez con distintos colectivos sociales, que inicia este jueves con asociaciones de Igualdad y Ciencia.

Sobre esta ronda, ha defendido que no se trata de asociaciones de la órbita del PSOE y servirá para incorporar sus aspiraciones a la agenda de gobierno. Con todo, ha admitido que estos encuentros se realizan de forma "precipitada", debido a la coyuntura política.

Ábalos ha insistido en la fórmula de un gobierno a la portuguesa, donde gobierne el PSOE en solitario con apoyo externo de Podemos basado en un acuerdo programático.

DIVISIÓN EN PODEMOS

Así, ha hecho hincapié en que en el seno de Unidas Podemos "hay voces que están de acuerdo" con esta propuesta de facilitar el Ejecutivo a cambio de pactar un programa. Estos últimos días, IU y Anticapitalistas se han desmarcado y pide que Podemos llegue a un acuerdo programático con PSOE y facilite la investidura. Aunque, preguntado si el PSOE mantiene contactos directos con IU, Ábalos ha indicado que no se están produciendo.

A juicio del secretario de Organización socialista, Podemos sabe que se ha equivocado rechazando la oferta de coalición y ha calificado de histórico que entraran en el Gobierno y un "éxito" para un partido político con cuatro años de vida.

Preguntado si la oferta para una coalición está descartada, ha explicado que para hacer un gobierno de coalición hay que tener "ánimo de confiar" y entiende que el clima que se vive ahora es "el contrario". "El elemento de confianza no veo que haya cesado", ha recalcado.

ABSTENCIÓN DEL PP

Sobre el hecho de que el PP se pueda abstener a la investidura de Sánchez y facilite el gobierno socialista, Ábalos ha reiterado su petición a los 'populares', aunque se ha mostrado pesimista sobre que se vaya a producir.

"No confiamos, nosotros apelamos", ha asegurado. "El hecho de que no lo puedan hacer ni lo vayan a hacer no les exime de la responsabilidad", ha insistido, añadiendo que el PP siente "presión por la responsabilidad", y recordando que en el 2016 Mariano Rajoy se benefició de la abstención del PSOE.

"Aún me duele, y me va a doler más que fuera un acto de candidez insoportable. Vista la reacción del PP, ahora les tocaría a ellos", ha señalado, criticando que los dirigentes 'populares' despachan esta cuestión con "frivolidad".

A juicio de Ábalos, el PP tiene que demostrar tanto cuanto pidieron en el 2016, e igualmente ha recordado a Albert Rivera que reclamara al PSOE su abstención a Rajoy.