Abascal al Congreso: "Han elegido la ruina"

"Hoy tenían que elegir entre la esperanza y la ruina y han elegido la ruina", les ha espetado Santiago Abascal a los casi 300 diputados que ya han anunciado que votarán 'no' a la moción de censura que ha presentado Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La iniciativa saldrá solo logrará los 52 'síes' de los diputados ultras, pero el líder de extrema derecha ha señalado que a partir de ahora seguirán "exigiendo en la calle unas elecciones libres" para desbancar a la coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En el turno de réplica a la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, Abascal ha lamentado que el "consenso proge" se haya vuelto a imponer. "Se han juntado todos para vencer a Vox", se ha quejado antes de admitir que sabe que esta no será la última vez. "Pero no lo celebren mucho porque muy pronto estarán ustedes mismos disputando por los despojos de poder que ahora disfrutan", les ha espetado.

Consciente que la moción no ha logrado atraer más apoyos que los de su propio partido -Pablo Casado ha anunciado que el PP votará 'no'-, el presdiente de Vox ha dejado claro que no se van a quedar "de brazos cruzados" mientras una "mafia amenaza la vida y la prosperidad de todos los españoles". "A pesar de ustedes, España saldrá adelante", ha repetido en varias ocasiones.

Su plan, ha señalado, será pelear desde las calles la celebración de unas "elecciones libres" que permitan a los ciudadaos elegir entre "la ruina" o "una alternativa patriótica y social". Poniendo en duda la legitimidad de los comicios en España, Abascal ha criticado que unas "elecciones libres" sean "cada vez más difíciles de alcanzar" debido a que socialistas y morados están intentando "colonizar todas las instituciones".