La Abogacía defiende que se excarcele a Junqueras

Capote a Oriol Junqueras, al Tribunal Supremo y a un eventual acuerdo entre el PSOE y ERC. Todo a la vez. La Abogacía del Estado ha solicitado este lunes que se le conceda la libertad al líder republicano condenado a 13 años de prisión por el procés, para ejercer como eurodiputado, en tanto se solicita al Parlamento Europeo que se le retire la inmunidad que le confiere esa condición, medida que debe adoptar el Tribunal Supremo. La representación del Estado considera que habría que permitir su desplazamiento a la Junta Electoral Central y a la sede de la Cámara europea para cumplir los trámites.

Así lo expresa en su escrito de alegaciones al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 12 de diciembre respondió al Tribunal Supremo español que Junqueras debió gozar de inmunidad parlamentaria desde el momento en que fue proclamado eurodiputado el 13 de junio, por lo que debería haber podido salir de prisión y desplazarse al Parlamento Europeo a recoger su acta.

Los servicios jurídicos del Estado mantienen así una posición discrepante a la de fiscalía, institución que el mismo día en que se conoció el fallo del TJUE alegó que ya no cabe aplicar la inmunidad a Junqueras porque ya no es un preso preventivo, sino un condenado en firme. La Abogacíasolicita ahora al Supremo que estime el recurso de súplica interpuesto por el abogado de Junqueras contra la decisión del alto tribunal de no concederle un permiso para tomar posesión como eurodiputado.

CUMPLIR LA CONDENA / A la vez que solicita que se le conceda la libertad a Junqueras para ejercer de eurodiputado, se insta al Supremo a «aplicar las medidas que puedan considerar más adecuadas para garantizar» la libertad de movimientos del dirigente de ERC para ejercer de eurodiputados e impidan su «fuga».

Es decir, abogan por el cumplimiento de la sentencia del 14 de octubre, al otorgarle plena validez por haberse dictado con «estricta observancia de las normas esenciales del procedimiento penal». Para acordar esas medidas, apunta que podría consultarse al mismo Parlamento europeo.

Por todo ello, la abogada del Estado en el juicio del procé, Rosa María Seoane, que firma el escrito, reclama a los magistrados españoles que soliciten «a la mayor brevedad» al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras reconocida por el tribunal de Luxemburgo en aplicación del procedimiento que recoge su propia sentencia del 19 de diciembre.

Tras estudiar la sentencia europea, la Abogacía llega a la conclusión de que que Junqueras sigue gozando de inmunidad como eurodiputado ya que, hasta el momento, la Junta Electoral Central no se ha pronunciado sobre la incompatibilidad de su condena con su condición de europeo electo. Este órgano electoral se reunirá el próximo viernes para debatir este asunto, ante un recurso presentado por el PP. Los letrados del Estado subraya que la sentencia europea ofrece claves para entender los efectos que la inmunidad reconocida a Junqueras debe producir. Detalla que, según el TJUE, esos efectos no deben limitarse a permitir al eurodiputado ir al Parlamento Europeo para tomar posesión, sino que la inmunidad tiene como finalidad expresa que los miembros de esa cámara «puedan dar cumplimiento a su misión». Es el Supremo el que debe determinar la forma en que el dirigente de ERC pude desempeñar «su función representativa en tanto mantenga su estatus parlamentario».

El servicio jurídico del Ejecutivo pide que se mantenga suspendida la ejecución de la pena de inhabilitación de Junqueras hasta que la Eurocámara suspenda su inmunidad.