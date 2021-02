El abogado de Juan Carlos I confirma la segunda regularización fiscal

El despacho madrileño de abogados de Javier Sánchez-Junco ha emitido en la mañana de este viernes un comunicado confirmando la segunda regularización fiscal realizada por Juan Carlos I. En la nota, enviada a los medios después de que este jueves se filtrara esta segunda regularización, el letrado del rey emérito concreta que la cantidad "ya satisfecha" asciende a 4.395.901 euros y 96 céntimos, si bien no informa de la cantidad en origen no declarada. El dinero pagado ahora incluye "intereses de demora y recargos", asegura la nota.

Javier Sánchez-Junco Mans -que antes de defender a clientes con problemas con el fisco e investigados por delitos económicos fue fiscal anticorrupción- dice en su comunicado que esta nueva autoliquidación "se corresponde con las rentas derivadas de la asunción, por la Fundación Zagatka, de determinados gastos por viajes y servicios realizados por S.M, de lo que podrían derivar determinadas obligaciones tributarias".

Esa fundación, regida por el broker y primo del rey emérito Alfonso de Orleans, tiene su sede en Liechtenstein y funcionó, supuestamente desde 2003 y al menos hasta 2008, como depositaria de fondos para gastos privados del monarca. El origen de esos fondos se desconoce.

La nota no especifica que la cantidad no declarada en origen fuera de ocho millones de euros, ni cuándo se realizaron esos viajes, y en qué "servicios" se gastó ese dinero, pero sí hace hincapié en que la declaración se ha presentado "sin requerimiento previo de clase alguna", confirmando nuevamente que la Agencia Tributaria no ha iniciado investigación alguna. El mismo detalle se incluía en el comunicado emitido por el bufete en diciembre pasado, con ocasión de la primera regularización fiscal de Juan Carlos de Borbón.