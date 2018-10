Absuelto un guardia civil acusado de pitar al himno en la final de la copa del Rey

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

En que quedamos, pitó o no pitó al Himno Nacional. Si no pitó no pasa nada y ademas hay que disculparse ante el; pero si lo pitó que le abran un expediente de expulsión del Cuerpo y directamente lo mande este invierno a la Siberia Rusa y al verano que viene al desierto y sin agua.