Almeida respalda los circos con animales pero reconoce que no podrá modificar la ordenanza que los prohíbe

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado este martes su apoyo a los circos con animales pero reconoce que el PP no podrá modificar por sí mismo la ordenanza que los prohíbe, ya que su ahora socio de Gobierno, Ciudadanos, votó en el pasado mandato la modificación de la ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales, de 2001, basándose en una recomendación de la Federación Veterinaria Europea y en la Declaración Universal de los Derechos de los Animales."Desgraciadamente tanto Ahora Madrid, como PSOE y Cs votaron a favor. Es complicado que se pueda revisar esa ordenanza cuando el socio de gobierno ya se mostró en contra. La normativa que había para la protección es suficientemente sólida, pero desgraciadamente Cs quiso votar con la izquierda, y no tenemos la capacidad de modificar esa ordenanza por nosotros mismos", ha señalado ante la prensa tras presentar el cupón de la ONCE con motivo del 100 aniversario del Palacio de Cibeles.

La Asociación Circos Reunidos recurrirá la modificación de la ordenanza reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales que prohibirá los circos con animales salvajes en estos espectáculos y que entrará en vigor en 2020, tras ser aprobada en el anterior mandato con votos de PSOE, Ahora Madrid y Ciudadanos.

GRAN CIRCO QUIRÓS

Todo ello tras conocerse que el Gran Circo Quirós vuelve a Madrid con su espectáculo tradicional con animales 'Al limite de lo imposible' a partir del 15 de noviembre, en una carpa frente al Centro Comercial Islazul en Carabanchel. Contarán con leones gigantes africanos, tigres de bengala, los conocidos como 'ligres', mitad león-mitad tigre, caballos de alta escuela y elefantes indianos.

Por su parte, la exalcaldesa Manuela Carmena se reunió con una representación de la Asociación Circos Reunidos a los que explicó que mientras no hubiera una ordenanza municipal aprobada no se impedirían los circos con presencia de animales en la ciudad. Esta moratoria llega hasta abril de 2020.

"Aún habiendo votado en contra, cumpliré con la ordenanza, porque es lo que está en vigor. Hay una moratoria que concluye en abril de 2020; todo el mundo sabe cuál fue nuestro sentido del voto y que se permitieran los circos con animales", ha expresado.