Almeida da la cara por el Gobierno tras 'Filomena': "No puedo decir que nos dejaran solos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que el Gobierno central "no dejó solo" al Ayuntamiento de Madrid durante la gran nevada ocasionada por el temporal de 'Filomena'. "No tengo la sensación de que nos dejó solos. Tuve comunicación con el delegado del Gobierno. No puedo decir que nos dejaran solos", ha manifestado el regidor durante una entrevista en Cope.

Ahora mismo, ha continuado, "lo más preocupante" en la capital son las caídas ocasionadas por el hielo, pues en algunas zonas de la capital de ha llegado a los -10 grados de temperatura, "algo que no pasaba desde 1945". Y es que "más de 2.000 personas han sido atendidas como consecuencia de fracturas".

También se trabaja en el balizamiento de zonas con nieve en las cornisas para evitar posibles riesgos "que puedan suponer un peligro". "Es una enorme dificultad el reto al que nos enfrentamos", ha apuntado.

Robles niega "broncas" con Marlaska

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha negado este miércoles que haya habido "broncas" con el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a cuenta del despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer frente al temporal Filomena. "Lo que ha habido es una coordinación al máximo", ha asegurado.

En una entrevista en Onda Cero, la titular de Defensa ha mostrado su "enorme respeto por el periodismo" para después señalar que algunas de las "noticias" publicadas durante los últimos días -y referidas a una supuesta disputa entre sendos Ministerios- "no se corresponden con la realidad".

"Le puedo asegurar que soy sincera y cuando algo no me gusta lo digo. Le puedo asegurar que desde el viernes a las diez de la noche estuvimos en contacto Grande-Marlaska el presidente y yo misma para la activación en mi caso concreto de la UME", ha señalado Robles, que ha insistido en que la colaboración entre departamentos ha sido total.

Según las informaciones publicadas, Grande-Marlaska habría reprochado a Robles el haber desplegado la UME en la capital de España sin haber consultado previamente a Interior. "La UME ya estaba activada en Madrid desde el día anterior. A mi me llama Almeida, que habló con Marlaska y el presidente, para decirle que las Fuerzas Armadas continuaran en Madrid el tiempo que fuera necesario", ha señalado.