Ana Botella, condenada por vender viviendas sociales a fondos buitre

La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas por la venta que hizo el Ayuntamiento de Madrid en el 2013 de 18 promociones inmobiliarias, que incluía 1.860 viviendas públicas protegidas, a dos fondos buitre de Blackstone, el mayor casero de España. El órgano fiscalizador condena a Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones por malvender la vivienda social madrileña por debajo del precio contable y de mercado.

Se trata, además de la exalcaldesa, de los miembros de su equipo de Gobierno que tuvieron responsabilidad en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS): Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid); Paz González, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito (altos cargos del actual Gobierno regional), Dolores Navarro y Pedro del Corral, que sigue siendo concejal en Madrid. La sentencia, dictada este jueves, pero dada a conocer ayer, también condena al consejero delegado de la EMVS en 2013, Fermín Oslé Uranga, a pagar 3.040.000 euros.

La resolución les declara responsables contables de un menoscabo a los fondos públicos provocado por esta operación que se cifra en 25,7 millones de euros, de los que tendrán que abonar de forma solidaria un total de 22,7 millones.

EL PAPEL DE LA CORPORACIÓN/ El Tribunal de Cuentas declara probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de la firma Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y lo que todavía es peor, se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, e incluso del mercado. Los entonces ediles y la exalcaldesa «no advirtieron ni evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público». «Sin perjuicio del dolo», añade el tribunal haciendo referencia a la intención de provocar daño, «incurrieron al menos en negligencia grave (...), pues no previeron ni impidieron el perjuicio en el patrimonio público» y no cumplieron «el grado de diligencia que les era exigible en su calidad de administradores públicos».

El procedimiento por responsabilidad contable se inició a instancias del equipo de la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que en noviembre del 2017 denunció que la venta había causado un perjuicio a las arcas municipales que cifraba en 127 millones.

Todos los condenados han anunciado en un comunicado que recurrirán la sentencia, que no es firme, y se han escudado en que en su día la Fiscalía del Tribunal de Cuentas pidió desestimar la demanda al no apreciar responsabilidad contable. En su escrito sostienen que «la anterior Junta de Gobierno», la ahora condenada, «no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas a que se refiere la decisión del Tribunal de Cuentas» y culpan a la empresa municipal.