La ANC invertirá 100.000 euros en 'internacionalizar' el juicio del 'procés'

Después del lanzamiento de la campaña bajo el lema Self-determination is a right, not a crime (La autodeterminación es un derecho, no un delito) y del aperitivo de manifestaciones descentralizadas en Cataluña y en 33 ciudades de Europa, la ANC lanza un nuevo videoclip con una canción cedida por el cantante Peter Gabriel y ultima las vallas publicitarias en seis capitales europeas para "internacionalizar" el juicio del 'procés'.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha explicado que invertirán 100.000 euros y que, a través de su campaña de donativos, ya han recaudado 25.000 euros para activar la campaña en Europa.

Imágenes del 1-O decorarán las calles de París, Londres, Bruselas, Berlín, Roma y Ginebra; mientras se pone en circulación un "himno" en tres lenguas entonado por Lluís Llach, Gemma Humet, Joan Baez y Mario Muñoz adaptado de la original 'In your eyes' (En tus ojos) creada en el 1986.

Paluzie ha insistido en que este juicio "no debería existir" pero lo recogen como una "herramienta de denuncia" y una "oportunidad para pasar a la ofensiva" en su cauce hacia la "internacionalización". Y ha llamado a la "movilización popular en las calles", recordando la convocatoria de manifestación de este sábado en Barcelona.

Asimismo, han trasladado su "apoyo y fuerza" al 'exvicepresident' Oriol Junqueras, quien declaraba como acusado en el Tribunal Supremo mientras celebraba la rueda de prensa. "Nos esta defendiendo a todos", ha espetado Paluzie.

Preguntada por el avance electoral, ha celebrado que tanto ERC como el PDECat hayan ejercido como "minoría de bloqueo" en el Congreso de los Diputados porque el Gobierno "no ha ofrecido nada". "No se entendería estar negociando presupuestos como si no hubiese pasado nada y sin ningún avance en cuanto al derecho de la autodeterminación", ha apostillado.

Cuando se cumplen tres años del fallecimiento de la exdirigente de Òmnium Cultural, Muriel Casals, la líder de la ANC ha asegurado que "no se ha abandonado el espíritu de la revolución de las sonrisas".