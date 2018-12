Andalucía cierra la campaña autonómica más combativa

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Es curioso, la supuesta ultraderecha es mala, malisima. Pero la ultraizquierda no lo es. Lo peor es que los que se llaman de centro izuierda, no tienen ni idea de lo que debe ser una democracia, y cuando mandan, que no gobiernan, se pòrtan como unos autenticos dictadores/as.