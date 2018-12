Andalucía como modelo

El PP y Ciudadanos, eufóricos tras su pacto en Andalucía, aprovecharon el balance de la gestión de Gobierno que hizo Pedro Sánchez para reclamar una vez más elecciones y echarle en cara al presidente su llegada a la Moncloa con el apoyo de los grupos independentistas. Podemos, mientras, reconoció algunos logros, pero pidió a sus socios socialistas que cumplan los acuerdos entre ambas fuerzas.

Para el presidente del PP, Pablo Casado, el resultado de los siete meses que lleva gobernando el PSOE es «catastrófico». A su juicio, Sánchez está repitiendo los «errores» de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que condujeron, dijo, a «una crisis institucional y territorial gravísima». Desde Logroño, donde presentó a los candidatos populares a la alcaldía y a la presidencia del Gobierno de La Rioja, Casado afirmó que Sánchez trata de «destruir» todo lo que hizo el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El líder de los populares reiteró el mensaje en el que insiste estos días: que la llegada del PP al Gobierno de Andalucía es «el primer paso» de lo que ocurrirá en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y estas serán, a su vez, un anticipo «para la recuperación del Gobierno de España».

Casado se preguntó «qué más tiene que pasar en Cataluña para que el Gobierno actúe», y acusó a Sánchez de ser «un títere de los independentistas», hasta el punto de señalar que «es el primer presidente que gobierna sin haber ganado las elecciones y de la mano de los que quieren romper España».

Por su parte, el presidente de Cs, Albert Rivera, acusó al presidente de estar «atrincherado» en la Moncloa por su interés «personal» con una legislatura «agotada», una España «empantanada» y la crisis catalana «enquistada». Sánchez sigue, dijo, «erre que erre» y se vuelve a «equivocar de aliados» porque «prefiere aceptar las tesis» plasmadas por Torra, en un documento en el que «la Constitución parece un problema en lugar de una virtud», en alusión a la propuesta de 21 puntos que el presidente de la Generalitat entregó al jefe del Gobierno.

El líder del partido naranja recriminó de paso a los socialistas su alianza con el partido de Pablo Iglesias. «No conviene a España una economía podemizada ni dejar el país en manos de quienes quieren liquidarla», dijo.

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, achacó a Sánchez, además, una «actitud de sumisión y servilismo» y le pidió que ponga fin a una legislatura «agónica». Además, reclamó a Sánchez, después de que Cs haya pactado con el PP la composición del Parlamento andaluz, con el apoyo de Vox, que «mire al centro y no a los extremos» para no radicalizarse.

En cuanto a Podemos, el secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, Rafael Mayoral, pidió «valentía» al Gobierno para llevar a cabo los acuerdos alcanzados con los morados en el pacto presupuestario. Si bien reconoció logros como la subida del salario mínimo, lamentó que el Ejecutivo no haya cumplido otros. En particular, criticó que el Ejecutivo no haya aceptado limitar el precio de los alquileres, como reclamaba Podemos, y alertó sobre los planes que los «fondos buitre» tienen para España para hacerse con el mercado.

Podemos avisa

«No se trata de ser moderado, se trata de ser comprometido», subrayó Mayoral al advertir al Gobierno de que «faltan muchas cosas» por cumplir de los acuerdos que alcanzó con Podemos. Si no se cumplen, avisó, habrá que «empujarlos con movilización social». Aparte de ser el año del desalojo de Rajoy del Palacio de la Moncloa, subrayó, también ha sido el de la huelga feminista y las movilizaciones de pensionistas. Son los «movimientos populares», dijo, los que empujaron al PSOE a la moción de censura y los que seguirán siendo protagonistas del cambio social.