El apoyo a la independencia cae al nivel más bajo desde el 1-O

La independencia de Cataluña seguía perdiendo apoyos antes de las condenas a prisión a los líderes del procés. El 48,8% de los catalanes con derecho a voto rechazan la secesión, mientras que el 41,9% la apoya, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. Los partidarios de un estado catalán han retrocedido dos puntos desde julio y 6,5 puntos desde marzo, mientras que los detractores de la ruptura con España han crecido medio punto desde julio y 4,7 puntos desde marzo. El no alcanza así su valor más alto desde junio del 2017, y el sí cae a su peor cota también en dos años y medio.

El organismo aprovechó para preguntar sobre la independencia en el estudio Cosmopolitismo y localismo en Cataluña, elaborado entre el 16 de septiembre y el 7 de octubre -antes de la publicación de la sentencia del 1-O y de la campaña electoral- con una muestra de 1.500 personas y un margen de error de 2,53%. Respecto al sondeo de julio, la tendencia se mantiene, pero crece la distancia entre detractores de la independencia y partidarios. Entonces, el 48,3% optaban por el no, y el 44%, por el sí.

En junio del 2017, a cuatro meses antes del 1-O, el sí registró el 41,1%, el valor más bajo desde que se inició esta serie, en diciembre del 2014, y ese mismo sondeo situó el no a la independencia en el 49,4%, solo superado por el 50% que alcanzó dos años antes, en junio del 2015.

Esta vez, el CEO ha planteado la pregunta no solo a personas con ciudadanía española, sino también a extranjeros: teniendo en cuenta también a este sector, de población el apoyo a la independencia aún es menor (40,3%) y el no todavía es mayor (49,3%). A partir del 1-O, el sí fue siempre por delante del no hasta julio del 2019, cuando se revirtió la tendencia.

MODELO TERRITORIAL FAVORITO / En otra pregunta habitual del CEO, la del modelo territorial preferido, el estado independiente, que lo eligen el 33,6% de los catalanes, consigna el peor dato desde febrero del 2012, pero también bajan quienes se conforman con que sea una comunidad autónoma (28%), mientras que suben los que apuestan por que sea un estado dentro de una España federal (21,6 %).

Según el mismo estudio, el 72,9% de los catalanes suspenden la Monarquía, mientras que el 25,1% la aprueban y el 1,9% no lo sabe o no contesta, y la media de valoración que le otorgan los ciudadanos es de un 2,17. A la pregunta sobre qué grado de confianza le merecen a los ciudadanos diversas instituciones, el Govern de la Generalitat obtiene un 4,44; el Gobierno central, un 3,08, y los Mossos d’Esquadra, un 6,18.