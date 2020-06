Aragonés avisa a Sánchez que a ERC no la tendrá "al lado, sino de cara"

Pedro Sánchez me recuerda a Zapatero cuando dijo aquello de "apoyaré lo que diga el Parlamento de Catalunya..." Parece como si en el PSOE la palabra mentir estuviera fuera del diccionario. Es un acto, el de mentir, muy recurrido por todos sus afiliadfos y socios. Os acoirdáis de aquello de "de entrada NO" de Felipe González en referencia a la enhtrada de España en la OTAN?...Pues, Pedro Sánchez para quedar bien con todo en mundo, y conservar la poltrona de la Moncloa, dice que sí a todo hasta que lka suma le es favorable, luego ya vendrá aquello de donde digo: digo, digo: Diego... Con lo de la Mesa de negociación y diálogo con Catalunya creo que pasará lo mismo. Y dejará pasar una buena oportunidad para limar diferencias en las relaciones Catalunya/España. Le falta, a Pedro Sánchez, la capacidad del gobernante, saber convencer y luchar por aquerlloque cree que es bueno para su país, no sabe y va dando bandazos... y nosotros nos mareamos.