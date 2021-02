Arrimadas no se plantea dimisiones en Cs porque no cree que solucione nada

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no se plantea ni su dimisión ni tampoco el cese de ningún otro responsable del partido por su hundimiento en las elecciones catalanas; "si esto solucionara el problema, estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no", ha dicho este lunes.

Después de dejarse 30 escaños en los comicios de este domingo y quedarse en seis, Arrimadas ha reconocido haber cometido "errores" en esta campaña, ha señalado en una entrevista en Onda Cero, "el principal, no haber sido el motor de sacar al constitucionalismo de la abstención". "No hemos podido movilizar a nuestro electorado y es absolutamente responsabilidad nuestra que asumimos, pero vamos a seguir trabajando", ha asegurado.

Lo que no cree es que eso sea motivo para que alguien tenga que dimitir al argumentar que Cs es el partido que más ha asumido responsabilidades refiriéndose a las dimisiones, incluida la de Albert Rivera, que siguieron a la debacle de las últimas elecciones generales. "En la vida no todos son noches de fiesta electoral, hay veces que tienes un resultado mejor y las circunstancias acompañan y hay veces en las que las circunstancias no acompañan y aciertas menos, pero hay que seguir para adelante con fuerza", ha justificado la líder naranja. Los que militan en Cs, ha explicado, saben que no es un partido fácil, "es un partido que hace lo correcto, no lo fácil que da votos y hay veces que no consigues esos votos".

Carrizosa tampoco piensa dimitir

Ha insistido en justificar los pésimos resultados de ayer en la baja participación y en que su electorado es el que más se queda en casa, aunque ha admitido que no ha sido el único factor al recordar que Cs no viene del éxito electoral de las catalanas de 2017 sino del 10N, en el que la formación cayó hasta los 10 escaños. "Si uno quiere hacer análisis honestos no puede tomar de punto de partida lo que pasó en 2017", ha añadido. De igual forma, el líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha sostenido que en las elecciones catalanas ha faltado mucha gente en las urnas y ha considerado que "el Parlament resultante no representa con fidelidad la pluralidad de la sociedad catalana".

En una entrevista de Antena 3 de este lunes, Carrizosa ha reconocido que el partido naranja no ha sabido movilizar a su electorado, que asegura que "está en el centro, bastante despolitizado y muy pragmático: Si no tiene incentivos claros para ir a votar, para movilizarse, al final no le acaba de convencer nada y no va a votar".

Carrizosa, igualmente, ha dicho que desde su partido sabían que si la participación en estos comicios bajaba mucho, como efectivamente ha sucedido, "podían ocurrir estos resultados", y es ahí donde reconocer que Cs no ha sabido movilizar a esa franja del electorado.

Otras caídas

El líder naranja ha señalado que otras formaciones también han sufrido una caída en los apoyos: "El PSC, por ejemplo, ha ganado las elecciones con medio millón de votos menos que los que sacamos nosotros al ganar, o sea que la movilización ha afectado a todos".

"Y los independentistas que siempre ganan con 2 millones o 2,1 millones, esta vez han sido 1,4 millones. O sea que ha faltado mucha gente en las urnas, probablemente por estas circunstancias de pandemia", ha añadido.

Por último Carrizosa considera que el Parlament saliente de estos comicios no representa "tampoco a la centralidad" e insiste en que el votante de centro se ha quedado en casa porque siempre encuentran más motivos para ir a votar aquellos que están más politizados, en sus palabras.