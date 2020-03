Arrimadas presume tras archivarse la investigación del pucherazo en las primarias

La portavoz de Ciudadanos y presidenta electa del partido, Inés Arrimadas, ha celebrado que la Fiscalía de Valladolid haya archivado las diligencias de investigación sobre el presunto pucherazo en las primarias de Castilla y León, que acabó ganando Francisco Igea, y ha afirmado que hoy "es un buen día" para presumir de la "democracia interna" de Cs.

"Supongo que los que han hecho acusaciones son los más indicados para valorar ese archivo", ha dicho tras conocerse la decisión de la Fiscalía sobre esa investigación, que se abrió a raíz de una denuncia anónima presentada tras las irregularidades detectadas en las primarias de marzo de 2019.



"Nosotros estamos tranquilos. Este es un partido democrático, hemos colaborado con la Justicia siempre que se nos ha requerido y lo vamos a seguir haciendo. Creo que es un buen día, después de nuestras primarias, para sacar pecho de la democracia interna de Ciudadanos", ha declarado Arrimadas en rueda de prensa en la sede del partido.

La Fiscalía ha llegado a la conclusión de que "no existen indicios bastantes de infracción penal" en lo sucedido con la votación telemática de las primarias de Castilla y León.

Anulación de 82 votos

Tras proclamarse inicialmente la victoria de la expresidenta de las Cortes y exdiputada del PP Silvia Clemente, su contrincante, Francisco Igea, denunció irregularidades en la votación. La Comisión de Garantías de Ciudadanos acabó anulando 82 de los votos recibidos por Clemente y concluyendo que el ganador era Igea, que se presentó como cabeza de lista de Cs a las elecciones autonómicas de mayo y actualmente es vicepresidente de la Junta.

Los 82 votos detectados emitidos por vía telemática pero no validados a favor de Clemente fueron realizados, en principio, por usuarios autorizados como afiliados, tal y como apunta Fiscalía de Valladolid a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De la investigación realizada por los presuntos delitos de daños informáticos y falsedad documental, el departamento que dirige Soledad Martín Nájera no ve acreditado que se haya producido el uso de programa, instrumento o mecanismo apto para dañar, alterar o suprimir datos informáticos o los programas informáticos utilizados para la votación, ni se han realizado accesos no autorizados al sistema y no se han alterado documentos electrónicos ajenos.