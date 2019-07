Arrimadas ve "significativo" que ERC esté abierto a apoyar la investidura de Sánchez

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha calificado de "significativo" que ERC esté abierto a apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para revalidar su cargo, y ha asegurado que el partido catalán "está deseando" que Sánchez forme gobierno.

"Me parece muy significativo que ERC sea el partido que parece más contento de que Sánchez sea presidente", ha señalado Arrimadas este miércoles en una entrevista en Onda Cero, al tiempo que aseguraba que el partido catalán dice "sin pudor" y "claramente" que el mejor presidente que pueden tener es Sánchez. "Eso dice muchas cosas", ha subrayado.

Arrimadas ha responsabilizado a Sánchez de la situación "de bloqueo" que se está viviendo y de que los partidos constitucionalistas no le apoyen por elegir a sus "socios independentistas y populistas". "Sánchez es irresponsabilidad y bloqueo", ha denunciado, argumentando que permitió que Bildu entrara en el Parlamento navarro y que el PSC pactara con JxCat en Barcelona.

NO QUIERE INVESTIDURA, NI ELECCIONES

La dirigente naranja ha admitido que no quiere una investidura de Sánchez, pero tampoco quiere un escenario de repetición electoral. "Yo preferiría que la mayoría en el Congreso fuera otra, pero tampoco vamos a buscar ir a elecciones", ha señalado. Así, ha insistido en que la responsabilidad de formar gobierno y que no haya nuevas elecciones es de Sánchez.

"Ya me gustaría a mí que fuera Albert Rivera el responsable de formar gobierno, no estaríamos en esta situación", ha asegurado Arrimadas, corroborando que "si Rivera hubiera tenido el resultado de Sánchez, toda España sabe que no estaríamos en esta situación tan triste".

Asimismo, le ha recordado a Sánchez que "si hubiera sido una persona responsable, hubiera apoyado a los constitucionalistas" en Navarra y Cataluña, y ha afeado la "capacidad que tiene para intentar derivar la responsabilidad", en su cometido de formar gobierno.

"Ojalá Sánchez no hubiera llegado a la Moncloa como llegó y ojalá se hubieran hecho otras cosas en Navarra y Cataluña, pero la realidad es la que es", ha lamentado Arrimadas, que cree que no hay ninguna situación "óptima" y ha pedido a Sánchez que deje de "bloquear" las instituciones.

PRIMARIAS EN CATALUÑA

Por otro lado, la dirigente de Ciudadanos ve probable que se celebren elecciones autonómicas en Cataluña después del verano, por lo que ha anunciado que el partido inicia este miércoles el proceso de primarias para elegir al nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat, después de que ella diera el salto a la política nacional en el Congreso.

"Un partido como el nuestro tiene que estar preparado y hoy iniciamos el proceso de primarias", ha indicado, al tiempo que destacaba la "fortaleza" del partido y de todos los militantes que respaldarán al próximo candidato para presidir la Generalitat.

"Deseo mucha suerte a mis compañeros en las primarias porque tenemos que estar preparados para esas elecciones", ha enfatizado.