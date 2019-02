Artur Mas: "Puigdemont no puede ni debe decidir solo la lista"

El 'expresident' Artur Mas ha lanzado este sábado un aviso a Carles Puigdemont: "no puede ni debe decidir solo" la lista que el PDECat y el espacio que representan JxCat y la Crida Nacional per la República buscan acordar para las elecciones generales del 28 de abril.

Las conversaciones para configurar una candidatura conjunta al estilo de la de JxCat en el Parlament -con predominio de perfiles independientes, ahora integrados en la Crida, y presencia también del PDECat- han elevado la tensión en las filas demócratas.

El ala moderada del partido rechaza ceder la batuta a la Crida y a Puigdemont en la confección de las listas y apuesta por acudir a Madrid con ánimo de "hacer política", y no de bloquear las Cortes.

En declaraciones a RAC-1, Mas, que está participando en estas conversaciones, ha puntualizado que las listas no las decidirá Puigdemont, aunque "tendrá su palabra" a la hora de acordarlas. "Tampoco las decidía yo en su momento", ha recordado Mas, expresidente de Convergència, antes de añadir: "Ahora Carles Puigdemont no puede decidir la lista solo, ni debe hacerlo, porque el criterio de una persona no siempre es el mejor".

Según Mas, "estas decisiones hay que agruparlas dentro de las sensibilidades" del partido y no pueden ser individuales.

"DEBATE INTERNO"

Mas, que no se ha adherido de momento a la Crida, ha reconocido que en el PDECat "hay un debate interno", puesto que "hay personas que querrían recuperar lo que era la mejor Convergència".

En este contexto, el presidente del PDECat, David Bonvehí, ha asegurado que el partido concurrirá a los tres próximos comicios (generales, municipales y europeos) "con todas las consecuencias" y ha considerado que "no se entendería" que no fuera así. En una convención municipalista este sábado en Vic, Bonvehí también ha querido calmar los ánimos con Waterloo y ha destacado que nadie debe "dudar" que la fuerza posconvergente "es el partido de Puigdemont desde el primer día".

Por su parte, el 'expresident' ha pedido al PDECat "abrir la mirada", "no caer en el sectarismo" y "tener el espíritu de ir juntos". A través de un vídeo proyectado en la convención, Puigdemont ha destacado que lo que representa el PDECat "ha sido el espacio hegemónico" que ha gobernado en los municipios de Cataluña y debe continuar "por el mismo camino".