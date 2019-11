La Audiencia Nacional anula la prisión de cuatro de los CDR presos

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido anular los autos de prisión de cuatro de los siete miembros de los CDR encarcelados por integración en organización terrorista, conspiración para cometer estragos y tenencia de explosivos. Lo hace en función de la última doctrina del Tribunal Constitucional que considera que, al estar el procedimiento secreto cuando se les envió a prisión faltaron elementos esenciales para que no se viera vulnerado el derecho de defensa, informaron fuentes jurídicas.

Eso no significa que queden en libertad, porque el Juzgado Central de Instrucción número 6 ha decidido celebrar las vistillas del artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal para volver a decretar su prisión, en el caso de que así lo vuelva a considerar ante los argumentos que le proporcionen los abogados defensores ya con todos los datos en su poder. En el caso de que entienda que debe ser así tendrá que dictar un nuevo auto de prisión en su contra.

En esta situación se encuentran Eduard Garzón, Xavier Duck, Xavier Buigas y Alexis Codina, cuyos recursos de apelación contra la prisión se han estimado parcialmente. Todavía faltan por resolverse las impugnaciones interpuestas por Jordi Ros y Ferran Jolis.

El recurso del séptimo preso por esta causa, Germinal Tomás Aubeso, aún no se ha resuelto, porque no se ha celebrado la correspondiente vista. Las de demás, a excepción de Ros, que no solicitó que se realizara, fueron el día 13 ante la Sección Segunda y en ella el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió que siguieran en prisión por la gravedad de los hechos que se les imputan.

CRITERIO DEL CONSTITUCIONAL

Para llegar a esta conclusión, la Sala se ha basado en la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en relación con los derechos y las razones de detención en causas que están bajo secreto, en las que ha declarado que debe proporcionarse una mínima información esencial en aras de garantizar el derecho de defensa.

La Sala explica que en esas sentencia del Constitucional dejan claro que le corresponde al juzgado determinar cuáles son los elementos esenciales de las actuaciones a las que debe permitir el acceso a la parte, así como que en la vista del artículo 505, para posibilitar la defensa del detenido. Así debe permitir ese acceso a los elementos esenciales de la investigación, "compaginándolo en su caso con el secreto, pero sin que pueda denegar de forma absoluta cualquier clase de acceso amparándose de forma general en el secreto".

En este caso, según los respectivos autos, a la falta de una información mínimamente pormenorizada que motivó la detención, se une la denegación por parte del juez del acceso a cualquier otra información de las actuaciones, conjunción de elementos que a juicio de este tribunal implican una indefensión evidente, además de la infracción de un derecho esencial en el procedimiento legalmente regulado de instauración de la medida judicial de prisión, que constituye una garantía inherente a él, lo que va en clara contradicción con la forma prevista en la ley".