Ayuso acusa a Vox de "faltar" al pacto de investidura por Avalmadrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Vox, al apoyar la petición para la comparecencia en la comisión de Avalmadrid que solicitó la izquierda en la Asamblea, demuestra su "tacticismo" y "falta" al pacto de investidura suscrito con el PP.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación en Bruselas momentos antes de participar en el Comité Europeo de las Regiones y en referencia a la posición del grupo liderado por Rocío Monasterio de apoyar la petición del PSOE para que se atendiera la reconsideración del rechazo a su comparecencia en la comisión de Avalmadrid. Esa solicitud fue rechazada por la Mesa de la Asamblea con los votos de los representantes del PP y Ciudadanos en este órgano parlamentario y no prosperó.

Al respecto, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que las posiciones que "alimentan los intereses de la izquierda" en Madrid le parecen un "error" y que el hecho de que Vox se alíe con el PSOE es "faltar" al pacto de investidura y revela un "tacticismo" que "no entiende la gente".

"Los ciudadanos que votan políticas liberales nos quieren unidos", ha aseverado Ayuso, para indicar que si bien son dos formaciones distintas, la políticas que deben aplicar van en sentido contrario a las que defiende la izquierda. Aparte, ha defendido que en momentos de "fragmentación" como existen actualmente lo importante es ser "uno mismo" y que, a la hora de gestionar, el "único miedo que tiene es al miedo" o a hacer una gestión "irrelevante".

"HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA"

Su principal preocupación es mejorar la situación de la Comunidad de Madrid, apoyar la unidad de España y dar "estabilidad" para fomentar la prosperidad de la ciudadanía. "No voy a apartarme de ese camino", ha insistido Ayuso para indicar que ella nunca se moverá por "modas, tendencias o miedos".

Preguntada también sobre los cien días del nuevo Gobierno regional y su relación con Ciudadanos, la presidenta regional ha remarcado que "lo importante" pese a "algunas dificultades" iniciales son las medidas ya iniciadas para bajar los impuestos, luchar contra la okupación, favorecer la seguridad y lanzar políticas para mejorar el empleo o el acceso a la vivienda para los más jóvenes.

Cuestionada por casos de corrupción en anteriores etapas en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha enfatizado que en la pasada legislatura no hubo corrupción y que desde hace "largos años" no se da ningún caso de este tipo en Madrid. Por ello, va a trabajar con "honestidad y transparencia" para añadir también que "nadie se puede librar" de personas que tienen "intenciones espúreas" cuando acceden a cargos de responsabilidad, por lo que hay que hacer es "prevenirlo", "atajarlo" y ante la "más mínima sospecha" apartar a ese tipo de personas. "En este gobierno y en la pasada legislatura no hemos tenido ningún problema", ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.