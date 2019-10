Ayuso, sobre Avalmadrid: "Yo creo que ya pasas por irrelevantes si no formas parte de esa lista"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sostenido que la comisión de Avalmadrid "es un circo donde han llamado a tanta gente a declarar que si no estás en la misma es casi ofensivo". "Yo creo que ya pasas por irrelevantes si no formas parte de esa lista donde no se han dejado a nadie", ha ironizado.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en una acto de campaña del PP, en el distrito de Chamberí, después de que los grupos de la izquierda hayan registrado en la Asamblea de Madrid a más de 200 comparecientes para la comisión. A su parecer, las comisiones de investigación no sirven "para nada" y solo son "un guión de una serie de varias temporadas donde ellos ya tienen su final escrito y por el camino van utilizando a los comparecientes, a forma de manada todos contra uno para humillarle o para decir que él a dicho otra cosa diferente".

ENTE SEMIPÚBLICO

Para la presidenta, se trata de "un relato ya establecido" con una "narrativa perfecta" donde todo aquel que está obligado a acudir no tiene "ningún tipo de defensa más que estar ahí y, además, señalado solamente por el hecho de ir". Ayuso ha sostenido que se trata de una forma de parecer "muy inquisitoria", dado que "utiliza las mismas prácticas que la Inquisición de antaño". "Esas comisiones son para eso. Lamento que se podría haber evitado", ha apostillado.

La líder del Ejecutivo madrileño ha asegurado que si hay que investigar cosas "a ella no le importa" ni tampoco si "hay que mejorar la gestión de cualquier ente semipúblico" pero cree que tal y como se está planteando lo único que se va a ver es "un uso torticero del Reglamento de la Asamblea para un todos contra uno".