Aznar declarará por videoconferencia en el juicio de la 'caja b' del PP

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga durante estos días el caso de los denominados 'papeles de Bárcenas' ha acordado que tanto el ex presidente del Gobierno José María Aznar como el ex ministro de Defensa Federico Trillo puedan comparecer como testigos en esta vista oral por videoconferencia. De esta manera, Aznar evitará, como ya hizo el ex secretario general de su partido Ángel Acebes, tener que desplazarse hasta la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, por lo que se ahorra el riesgo que conlleva ante la pandemia por coronavirus comparecer ante una sala con un importante número de partes personadas.

En la providencia del tribunal, con fecha de este lunes, no se resuelve sin embargo sobre la petición del expresidente Mariano Rajoy que también quería acogerse a esa opción. Sí que da el visto bueno a las peticiones de declarar de forma telemática del exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo y de la empleada de Unifica --la empresa que realizó las obras de la sede del PP de la calle Génova-- Noelia Fernández Muñoz.

Estos cuatro testigos, recuerda la Sala invocaban el artículo 14.1 de la Ley 3/20 de fecha 18 de septiembre, que establece que "hasta el 20 de junio de 2021, inclusive, constituido el juzgado o tribunal en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática, siempre que los juzgados, tribunales y fiscalías tengan a su disposición los medios técnicos necesarios para ello".