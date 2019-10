Barcelona no repondrá por ahora los 1.044 contenedores que han ardido

En Barcelona hay 10.000 contenedores de basuras, de los que 1.044 han ardido durante una semana de disturbios. De los 10.000, 4.000 están en el Ensanche, donde el fuego ha devorado unos 900, es decir, casi el 25% de los que hay en el distrito. Y eso empieza a notarse: proliferan los emplazamientos sin contenedor, en los que los vecinos dejan las bolsas en el suelo.

Pese a estas cifras, el Ayuntamiento de Barcelona no ha procedido por ahora a reponer los contenedores quemados y no tiene intención de hacerlo durante esta semana. Según el comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, la decisión responde a recomendaciones de seguridad. Y aunque Ximeno declinar entrar en el detalle de este consejo, resulta obvio que lo que se persigue es no dar más munición a los incendiarios: donde no hay contenedor no puede quemarse. No es una cuestión de stock, o no solo: el consistorio tiene 400 contenedores almacenados, al margen de los que va produciendo la empresa concesionaria, Ros Roca.

El consistorio cifra ahora mismo en 2,7 millones de euros el coste de los daños causados en Barcelona en la última semana, una cantidad en la que se incluyen los contenedores quemados, la pavimentación, la señalización y los semáforos y espacios verdes afectados, entre otros.

EN LAS PAPELERAS, NO

Ximeno explica que el ayuntamiento llama a la población a respetar especialmente el horario previsto para dejar la basura, a partir de las 20.00. Si no encuentran el contenedor que usan habitualmente, estaría bien que busquen otro cercano, y si la distancia es muy grande, que dejen las bolsas donde estaba el contendor. También formula una petición especial: que nadie deposite la basura en las papeleras o al lado de estas.

El consistorio reforzará la recogida con un equipo que trabajará de 12.00 a 18.00 y pide a los vecinos que mantengan en su casa todos los días que puedan la parte de cartón, cristal y papel reciclada. Las zonas afectadas por esta situación son el Ensanche, la parte sur de Grácia, en entorno de los Jardines, y la parte norte de Ciutat Vella, en la zona de la plaza de Urquinaona.