Las bases de Más Madrid empujan a Errejón al 10-N

Íñigo Errejón recibió ayer un mandato claro de las bases de Más Madrid: presentar una candidatura a las elecciones generales del 10-N. La decisión de la militancia, prácticamente por unanimidad, pone sobre el tablero a un nuevo actor para disputar los votos de la izquierda, pero deja en el aire ciertas dudas. En concreto, si Errejón recogerá el guante y aceptará el reto de encabezar el proyecto, regresando a la política estatal de la que se marchó hace apenas nueve meses, o cuáles serán las circunscripciones en las que tendrán papeleta. Incógnitas que, previsiblemente, se irán desvelando durante los próximos días.

«Ha salido un mandato claro para que desde Más Madrid demos un paso adelante y no nos quedemos de brazos cruzados», explicó Gabriel Ortega, concejal del Ayuntamiento de Móstoles al finalizar una asamblea a la que fueron convocados de urgencia los dirigentes de la plataforma para debatir sobre el camino a seguir de cara a la repetición de comicios y a la que no asistió Errejón para «no condicionar» el debate. Pese a que la pregunta a la que respondió la militancia no entraba en quién debía encabezar el proyecto, todas las miradas están puestas en el cofundador de Podemos. «De forma muy mayoritaria se ha visto como idóneo la presentación de Íñigo Errejón», subrayó Inés Sabanés, concejala en el consistorio de Madrid.

«ANTÍDOtO» A LA ABSTENCIÓN / El fracaso de las negociaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que provocó una vuelta a las urnas contribuyó a que los dirigentes de la formación defendieran este paso al frente. «Hay un gran riesgo de abstención y podemos ser el antídoto para recuperar la confianza de los españoles», sentenció Ortega antes de elogiar el «talante», la «coherencia» y la «sensatez para facilitar acuerdos» de Errejón. Será el miércole cuando se decida si finalmente el exdirigente de Podemos será candidato.

Lo apurado de los plazos –las listas tienen que estar listas el 7 de octubre– dificulta que el partido instrumental que Manuela Carmena y Errejón fundaron en enero pueda estar presenten en todo el territorio nacional. Apenas sin estructura y sin órganos de dirección, las bases apuestan por dar la batallar en Madrid, donde la relación voto-escaños es más proporcional y donde la división de la izquierda podría tener menos efectos negativos. Aun así, no se descartan alianzas con otras fuerzas autonómicas como Compromís en la Comunidad Valenciana o con Equo.

La contundencia de las bases pidiendo concudir el partido al ámbito estatal en un viaje en el que sea Errejón el que lleve el timón deja pocas opciones al político madrileño. Así, el líder de Más Madrid volvería a encontrarse con Pablo Iglesias. Los dos politólogos que fundaron Podemos, amigos durante muchos años, empezaron a distanciarse por sus diferencia a la hora de dirigir la formación. La ruptura final se produjo el pasado enero cuando Errejón dinamitó la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid que él mismo encabezaba para presentarse con una nueva marca impulsada por la exalcaldesa.

Desde entonces se ha hablado mucho sobre la posibilidad del regreso de Errejón y las consecuencias que podría tener para la izquierda. Unos efectos que socialistas y morados creen que no les van a afectar.