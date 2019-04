Batet, advierte: «O 155 permanente o autogobierno»

Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública, participó ayer en el foro Primera Plan@ de El Periódico de Catalunya de cara a las elecciones del 28-A. La candidata del PSC desgranó las principales medidas del programa con el que concurre a los comicios, en el que la cuestión catalana volverá a estar en el centro del tablero. Su partido aspira, por primera vez desde el 2008, a volver a ganar unas generales en Cataluña. Según el último sondeo preelectoral del GESOP, los socialistas podrían imponerse en votos y Esquerra, en diputados.

Después de que Miquel Iceta se enredara con la cuestión del referéndum en una entrevista en el diario Berria, desde el PSC se ha querido ser tajante con este asunto para no dar más munición a la derecha tricefálica. Igual que hicieron ella misma, el propio Iceta y Sánchez en Tarragona hace ocho días, Batet ha reiterado que el PSOE nunca, jamás de los jamases, va a pactará un referéndum. «No se producirá la independencia (...). No se producirá un referéndum si gobierna el PSOE», profetizó, citando el «no es no» de Sánchez. En este punto aprovechó para señalar que si hay elecciones es, precisamente, porque Sánchez no concedió a los partidos independentistas el referéndum que reclamaban.

Cuando uno de los asistentes le afeó los vaivenes del PSC con el derecho a la autodeterminación, la cabeza de lista el 28-A proclamó que su formación siempre ha tenido una posición «diáfana» en contra. Y recordó que el único referéndum por el que abogan es el que valide un nuevo Estatuto. «Queremos votar un acuerdo no una ruptura».

Sin titubeos devolvió las incisivas preguntas de simpatizantes de otras formaciones políticas. Así dribló sin parpadear las cuestiones sobre eventuales indultos y pactos poselectorales. «Sería una imprudencia avanzar condenas que no se han producido», respondió Batet. Sobre una posible alianza con Ciudadanos terció que los que se han ido escorando hacia la derecha han sido Albert Rivera y los suyos. «Cs empezó diciendo que era socialdemócrata, después liberal y ahora está con PP y Vox en la plaza de Colón (...). Ha decidido de manera muy clara. En Andalucía, en la plaza Colón, con el PP y Vox y poniendo un cordón sanitario al PSOE. No hay demasiado peligro de que haya esta alianza».

Habló de la pinza de la derechas y los independentistas ha llevado a estas elecciones y que el 28-A los españoles deberán decidir entre el progreso socialista o la regresión de las derechas. «La opción no es independencia o Constitución. La opción es 155 permanente o autogobierno», sentenció la ministra.