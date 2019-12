Batet sigue como presidenta del Congreso

La socialista Meritxell Batet seguirá presidiendo la Mesa del Congreso. En la primera votación ha ganado por mayoría simple y se ha tenido que llevar a acabo una segunda, ya que se requiere mayoría absoluta. Finalmente, Batet se ha impuesto con 166 respaldos. En los próximos minutos se elegirán las cuatro vicepresidencias y las cuatro secretarías con la incógnita de si habrá finalmente algún representante de Vox en alguno de esos ocho puestos.

El partido de ultraderecha, que esta legislatura es la tercera fuerza del hemiciclo con 52 escaños, considera que la tradición parlamentaria marca que debe tener dos asientos en la Mesa. Sin embargo, por sí solos tienen complicado lograr alguno. El PP, que no ha querido participar del 'cordón sanitario' que proponían PSOE y Podemos, se ha ofrecido a ayudarle a conseguir uno siempre que Ciudadanos pueda lograr otro. Vox se ha negado. Considera que los naranjas, que solo lograron 10 parlamentarios el 10-N, no merecen conseguir ningún puesto.

"LLIBERTAT", VOTO NULO

En la primera votación por la presidencia de la Mesa, que Batet ha ganado porque los diputados de Podemos (35) y otros grupos minoritarios han respaldado a la candidata del PSOE (120) hasta llegar a las 167 papeletas. Los parlamentarios del PP y Navarra Suma han apostado por Ana Pastor (91 apoyos) y los de Vox, por Macarena Olona (52). Los miembros de ERC (13) y Junts per Catalunya (8) han votado nulo, ya que en el papel se leía la palabra "llibertat", según han mostrado algunos diputados en sus redes sociales. Otros siete también han resultado nulos. Once diputados han optado por votar en blanco. En total 349, ya que el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso-Cuevillas no ha podido acudir por una intervención médica. Hará el acatamiento de la Constitución en el próximo pleno.

En la segunda votación Batet se ha enfrentado con Pastor y el resultado ha sido: 166 a favor de la socialista; 140, para la popular; 11 en blanco y 29 nulos.