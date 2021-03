Borràs abre la ronda de contactos para la investidura pendiente de un acuerdo independentista

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha iniciado este martes la ronda de contactos para la investidura del futuro 'president' de la Generalitat con la mirada puesta en el pleno que se celebrará el viernes a partir de las 10 horas en el auditorio de la Cámara catalana. Borràs ha dado el pistoletazo de salida a los encuentros con los líderes de menor a mayor peso en el arco parlamentario para anunciar el jueves cuál es el postulante que reúne más apoyos para presentarse al debate de investidura. Este martes es el turno del PPC, Cs, los 'comuns' y la CUP; y mañana el de Vox, PSC, ERC y Junts.

El presidenciable de Esquerra, Pere Aragonès, es el único con opciones de convertirse en el próximo jefe de la Generalitat -pendiente de cerrar un pacto de gobierno con Junts y de que las bases de la CUP acepten el preacuerdo al que la formación ha llegado con ERC-, aunque el candidato del PSC, Salvador Illa, no desiste y contactará con los grupos parlamentarios en busca de apoyos.

Ciutadans ha dado por hecho que Illa no acudirá al pleno como presidenciable y que se acabará así "la comedia de estos meses". Y es que en las filas naranjas molesta que el PSC se siga ofreciendo como líder del futuro Ejecutivo tras una campaña electoral en la que ha afeado con contundencia que Inés Arrimadas no probara suerte tras ganar las elecciones catalanas del 2017 por falta de apoyos: "Los votos de los partidos independentistas suman la suficiente mayoría para no considerar la candidatura de Illa para la investidura. Habrá un presidente independentista como preveíamos", ha espetado en rueda de prensa desde el Parlament Carlos Carrizosa.

Carrizosa ha aprovechado la cita con Borràs para manifestar su "oposición frontal" si cumple con las "amenazas" en el sentido de "no respetar la separación de poderes, las instituciones, aquello que dictamine el Constitucional, los juzgados y tribunales". Unas advertencias a las que se ha sumado el PPC. Alejandro Fernández ya ha comunicado a Borràs que votará en contra de Aragonès y le ha expresado su "preocupación por el sectarismo que trasladan las informaciones sobre la eventual destitución del secretario general del Parlament, Xavier Muro, quien cuestionó la Declaración Unilateral de Independència del convulso otoño del 2017, al tiempo que le ha alertado de que "no podrá actuar con impunidad y recurrirá cada decisión ilegal que tome".

No de los 'comuns' a "investiduras 'fake'"

Jéssica Albiach, la líder de los 'comuns', también ha transmitido a Borràs que votarán en contra de Aragonès. Pero también lo harán de cualquier otro candidato, ha dicho en clara referencia a Illa, que no "reúna los apoyos necesarios". "No es momento de investiduras 'fake'", ha afirmado.

Albiach, que ha desvelado que Borràs le ha trasladado que, en casi necesario, la segunda votación del debate de investidura será el martes -y no el domingo, como estaba previsto-, ha vuelto a criticar la "predisposición" de ERC a pactar con JxCat en vez de intentar un "acuerdo progresista". En cuanto al preacuerdo alcanzado entre los republicanos y la CUP, ha dicho que tiene algunos elementos "interesantes", como la creación de una eléctrica pública, pero que tiene lagunas en puntos sociales y que en materia nacional supone una "patada hacia adelante".