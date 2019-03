Borrell planta una entrevista en una TV alemana que le preguntó por el 'procés'

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha perdido la paciencia y ha abandonado el plató de la televisión alemana DW News, molesto por las preguntas que el entrevistador le hacía sobre el procés, preguntas en las que este cuestionaba la justicia española y la prisión preventiva de los políticos independentistas presos. Borrell regresó al plató tras hablar con sus asesores.

La entrevista no tiene desperdicio. Me cuesta creer que Borrell conociese el formato del programa, porque se le ve bastante fuera de sí. No sale demasiado bien parado de la charla pic.twitter.com/skTcaJ4K9r