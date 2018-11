Calviño: 'Es difícil, pero no imposible' un acuerdo para los Presupuestos

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha asegurado que es "difícil, pero no imposible" llegar a acuerdos presupuestarios y ha afirmado que es "urgente" llevar a cabo el proceso de transformación que promueve el Gobierno en su "agenda del cambio".

En todo caso ha destacado que sin cuentas públicas y con una prórroga de las del 2018 aprobadas por el angterior Ejecutivo del PP, el déficit se situaría en el 2,4% del producto interior bruto (PIB) el año que viene, en vez del 1,8%, al igual que ha advertido Bruselas.

Durante la clausura de la 23 Trobada d'Economia a S'Agaró, Calviño, en su primer viaje a Catalunya desde que asumió el cargo, ha destacado como características del plan presupuestario del Ejecutivo la disciplina fiscal, la apuesta por las políticas sociales y "reformas estructurales" para que el país entre en "una senda de crecimiento sostenible a medio y largo plazo".

Ante un auditorio de empresarios, directivos y representantes del mundo universitario, la ministra de Economía, a quien la coorganizadora de las jornadas, Anna Balletbó, ha calificado de "hada madrina", ha asegurado que los organismos internacionales, incluida la Comisión Europea, avalan la idea del Gobierno de que haya Presupuestos del Estado para el 2019.

La ministra de Economía ha asegurado que para desarrollar sus planes se requiere el apoyo de todo el mundo, desde el Gobierno hasta las autonomías y ayuntamientos y las empresas. "Siendo difícil es absolutamente necesario y sobretodo urgente" tomar las medidas ahora que el crecimiento es positivo, ha destacado.

Moderación

Ha recordado que este año se cerrará con un crecimiento de en torno al 2,6%, que supone una moderación desde el máximo del ciclo en el 3,6%, pero que aún supone un ritmo por encima de la media europea. Para el año que viene, la previsión es del 2,3%. Calviño ha subrayado que estas estimaciones están en línea con las de los distintos organismos internacionales, que han previsto un crecimiento del 2,2% para el año que viene.

Es por todo ello que ha reprochado que haya grupos políticos que se nieguen a sentarse para negociarlos. Calviño ha insistido en que los planes del Gobierno, que prevé un déficit público del 1,8% del producto interior bruto (PIB) el año que viene, son "coherentes" con los objetivos que reclama Bruselas.

"Es un plan coherente con la disciplina fiscal, pero a la vez no pone en riesgo ni el crecimiento ni la creación de empleo", ha destacado. Ha lanzado un reproche indirecto al anterior Gobierno del PP al afirmar que estos planes suponen "retomar la disciplina presupuestaria". En este sentido ha recordado que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha afirmado que en los últimos años la consolidación fiscal "se ha fiado a la buena marcha de la economía".

Calviño ha defendido la necesidad de un ajuste estructural, que supondría que el año que viene se alcance un superávit primario (sin contar los intereses) por primera vez en muchos años y pasar el peso de la deuda del 98,1% al 95,5%.

A juicio de la ministra, la necesidad de sanear las cuentas "no debe servir de excusa para no desarrollar políticas sociales". Ha destacado que "la desiguldad no es buena para la sostenibilidad del crecimiento económico". Y es por ello que ha situado las medidas para combatirla, como el aumento del salario mínimo interprofesional o de las pensiones como un de los pilares de la política económica del Gobierno.

A su vez ha sentenciado que "no hay tiempo que perder" para poner en marcha "la agenda del cambio", mediante la que hay que afrontar fenómenos como el cambio climático o la digitalización.

En este contexto ha situado también la necesidad de una tarea "que no es sencilla, pero es imprescindible" de reforzar los mecanismos de la unión económica y monetaria para que esta sea un factor de estabilidad. "Además de red de seguridad para los bancos tiene que haber uno para las personas, con un seguro de desempleo europeo", ha dicho.