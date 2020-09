Calvo a Espinosa de los Monteros: "Con usted hablo porque estoy obligada legalmente"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Nada me da más asco que la presencia de los fachas de Vox en las instituciones democráticas. Nada, ni siquiera cuando estaba Herri Batasuna me resultaba tan asqueante. Después de haber sufrido cuarenta años de dictadura fascista, España no puede permitirse el lujo de mantener a sus sucesores en las instituciones.