Calvo e Iceta defienden el diálogo tras los ataques de Lambán y Page

A golpe de bailes Miquel Iceta logró que el PSC no se hundiera en la campaña de las catalanas en el 2015. Este sábado ha vuelto a bailar tras ser ratificado primer secretario de los socialistas catalanes. Lo ha hecho al ritmo de 'Got to be real', una canción que suena en un capítulo de 'Sexo en Nueva York' con el que ha querido hacer una metáfora sobre lo vivido en el partido desde que asumió el liderazgo. Asumió la dirección de un partido partido en el 2014, algunos creían que estaba deshauciado y que sería devorado por los 'comuns' de Ada Colau, pero ha resurgido electoralmente y ahora aspira a ser la alternativa de gobierno en Cataluña haciendo bandera del diálogo.

Miquel Iceta se arranca a bailar con una canción de Sexo en NY al ser ratificado como primer secretario del PSC. “Cuando las personas tropiezan y se caen, vuelven a levantarse”, dice haciendo una metáfora entre la serie y el partido pic.twitter.com/J7bqqYOiqc — Roger Pascual (@pascualroger1) December 14, 2019

"Cuando las personas tropiezan y se caen vuelven a levantarse", ha sentenciado después de evocar ese episodio en el que una de las protagonistas se cae durante un desfile de moda. En el desfile de personalidades de este sábado en el Palau de Congressos destacaba con luz propia la vicepresidenta del gobierno español. Había mucho interés en escuchar a Carmen Calvo en el congreso del PSC. Sobre todo después del rifirrafe del viernes entre Iceta y los presidentes de Aragón y Castilla-la Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page. Después de que el líder catalán les afeara en TVE públicamente las críticas a la negociación con ERC, estos se revolvieran, llegando el aragonés a acusarle de "supremacismo".

"¿A quién le extraña que dialoguemos? Se lo tiene que hacer mirar", ha clamado Calvo, defendiendo la apuesta del PSC por el diálogo. "No esperamos menos en el resto de España ni el resto de los socialistas españoles, en el PSOE". Tanto ella como Iceta han reclamado el diálogo para solucionar el conflicto catalán.