Calvo: "La autodeterminación no es una salida. A eso no podemos ir"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, descarta que la independencia sea una salida posible para el problema en Cataluña y apuesta por que los catalanes puedan "encontrar" otras soluciones que hoy por hoy no existen.

En una entrevista en la Cadena Ser, Calvo ha explicado que, cuando la ministra portavoz, María Jesús Montero, hablaba de encontrar "fórmulas imaginativas" para resolver el conflicto en Cataluña, se refería a hallar la manera de poder "votar salidas que en estos momentos no existen". Ahora bien, Calvo ha asegurado que "la autodeterminación no es una salida" porque representa "una ruptura". "A eso no podemos ir", ha incidido.

Por su parte, el 'vicepresident' de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la mesa de diálogo y la votación de la senda de estabilidad presupuestaria con los objetivos de déficit son "cuestiones diferenciadas". En este contexto, Aragonès ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la posibilidad de negociar las cuentas públicas en mitad de la campaña electoral para las elecciones autonómicas en Cataluña. "Entendemos que si hay una voluntad del Gobierno de acometer la aprobación de los Presupuestos y coincide con la campaña electoral es más difícil porque puede mezclarse y no es el mejor momento para sentarse a negociar", ha reconocido el dirigente catalán. Con todo, Aragonès ha incidido en que hay una serie de "necesidades" que necesitan una respuesta.

Por otro lado, Aragonès se ha referido a la primera reunión de la mesa de diálogo que se constituyó este miércoles, un primer encuentro que fue "intenso" y "positivo". "Cada parte pusimos encima de la mesa cual es nuestra aproximación al conflicto", ha señalado.

El miércoles, Pedro Sánchez y Quim Torra salvaron la cita y avanzaron pese a las "discrepancias". Mientras el 'president' prometió no "levantarse" de la mesa, el Gobierno aplaudía el "clima" creado. Además, ambas partes se comprometen a explorar una salida "política dentro de la seguridad jurídica".