Calvo lanza una crítica a la oposición: "No ha ayudado nunca" en Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha criticado este lunes a los partidos de la oposición por considerar que "no han ayudado nunca" al Ejecutivo socialista en la crisis catalana, y porque no han demostrado la misma "lealtad" que sí tuvo el PSOE con el Ejecutivo anterior. En una entrevista en TVE, Calvo ha insistido en que aún no hay fundamentos jurídicos para la aplicación del 155 en Cataluña y ha defendido el diálogo institucional con la Generalitat en el último año y medio, que en su opinión permitió que no se saltaran los independentistas la ley "ni un milímetro".

En cualquier caso, Calvo ha defendido la decisión del presidente en funciones, Pedro Sánchez, de no coger ahora el teléfono al de la Generalitat, Quim Torra, quien le ha llamado en varias ocasiones tras la sentencia del "procés" y en medio de las fuertes protestas y disturbios que está habiendo en Cataluña. Ha señalado que Sánchez "no puede hablar como si nada ocurriera con quien encabeza las manifestaciones, no condena la violencia y pone en el punto de mira a los propios mossos".

Calvo no ha negado estar en contacto con su homólogo en el Gobierno, Pere Aragonès, porque es su "obligación" hablar con él en todo lo que se pueda, pero también le ha enviado un mensaje ante la posibilidad de que sea el próximo líder de ERC: que saque "consecuencias de la experiencia vivida" y de "dónde no se puede llevar a Cataluña".

Calvo, además, ha lanzado una recomendación al independentismo: "Pienso que los líderes que han sido inhabilitados en la sentencia tienen que dejar paso a otros liderazgos y el independentismo tiene que hacer autocrítica", ha opinado.

FOTOGRAFÍA CONSTITUCIONALISTA

Por su parte, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha negado, en declaraciones a la Ser, que en la manifestación de ayer no quisiese estar ni posar junto a los líderes de otros partidos constitucionalistas porque cada uno iba "en su bloque" como había decidido la organización.

"Yo no busco una fotografía pero tampoco rehuyo un encuentro, es evidente", ha dicho el ministro, quien por otro lado ha advertido que tras la sentencia del "procés" la derecha ha estado "alimentando una posición extrema" y eso "al final beneficia a los extremistas".

Por otra parte, Ábalos ha recordado que los daños causados a las infraestructuras ferroviarias y al Prat superan los siete millones de euros, pero al ser preguntado por posibles indemnizaciones a transportistas afectados por las protestas ha dicho que eso "no se plantea" pero ha añadido que se conoce a los "responsables" de esos daños.