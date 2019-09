Calvo: "No investiremos al presidente a costa de cualquier cosa"

La dirección de Unidas Podemos viene explicando desde la semana pasada que solo tendrá una oportunidad, en el último momento, bajo la presión del calendario, para conseguir arrancarle a Pedro Sánchez una coalición, y que tal vez no lo consiga porque el líder socialista ya está preparado para las elecciones. El Gobierno ha respondido este lunes que ni es una cuestión de tiempos para negociar ni está dispuesto a conseguir la reelección a cualquier precio, porque que lo fundamental es que el nuevo Ejecutivo sea "solvente" para que pueda afrontar un contexto internacional desfavorable.

"No vamos a investir al presidente a costa de cualquier cosa", ha asegurado la vicepresidenta, Carmen Calvo, que considera que "no merece la pena cualquier gobierno que no va a funcionar, de cualquier forma" solo porque la "izquierda minoritaria" insista sobre "propuestas inasumibles". En una entrevista en los Desayunos de TVE, Calvo ha reprochado al partido de Pablo Iglesias "la pinza" que hace con las derechas al obstaculizar la investidura de Sánchez para tratar de conseguir "una especie de gobierno suyo dentro del Gobierno de España".

A las puertas de que Sánchez dé a conocer este martes sus 300 propuestas de legislatura, Calvo ha explicado que en ese programa han incorporado los contenidos fundamentales que plantea Unidas Podemos y ha insistido en que rebasa la oferta inicial de los socialistas.

"Nuestro programa ya no es solo nuestro", ha señalado, tratando de poner en valor este documento programático como clave de una negociación con Iglesias que se prevé especialmente complicada. "Nos han cerrado todas las vías", ha reprochado Calvo al opinar sobre la actuación de Unidas Podemos desde las elecciones generales del 28 de abril.

Este lunes Sánchez presenta a la Ejecutiva del PSOE esas 300 medidas que prevé hacer públicas el martes. Calvo ha eludido concretar si, entre ellas, está el ingreso mínimo vital, concepto similar al de renta básica que manejan los morados.