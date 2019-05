Calvo ve el veto de los independentistas a Iceta como una "gran torpeza política" con "consecuencias jurídicas"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha calificado de "gran torpeza política y jurídica" que las formaciones independentistas catalanas veten a Miquel Iceta para que sea senador nombrado por el Parlamento de Catalunya, al tiempo que ha aprovechado la coyuntura para asegurar que eso demuestra que "nunca jamás hemos tenido ninguna connivencia con los independentistas".

Calvo ha hecho esta reflexión antes de participar en un encuentro informativo del Fórum Europa organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum cuando se le preguntó por la situación después de que ERC, Junts y la CUP hayan confirmado que en las próximas horas votarán contra la designación de Iceta como senador autonómico, paso previo que necesita para poder ser elegido presidente de la Cámara alta.

La número dos del Ejecutivo ha indicado que ésta "seguramente va a ser la historia de una gran torpeza política, además inútil, porque el Senado tiene mayoría absoluta del PSOE y cumplirá el papel y la función que el presidente tiene previsto". Además, ha dicho, "tiene consecuencias jurídicas", porque es "bastante inaceptable" y se va a romper la proporcionalidad obligada del Parlament. "Va a ser la historia de una torpeza inmensa", ha ahondado.

Calvo ha manifestado que "muchos no han entendido el mensaje del 28 de abril, de que es necesario que la política esté en la legalidad, respeto y capacidad de entendimiento en aquellas cuestiones, donde desde la diversidad política, hemos de encontrarnos". Ha aprovechado también para criticar que "curiosamente" Partido Popular y Ciudadanos vuelve a ir "de la mano" de los independentistas", sin entender que la posición es "defender" la Constitución, la proporcionalidad en la Cámara alta.

Por otra parte, la vicepresidenta en funciones ha visto "conveniente que el presidente Torra no tenga la más mínima duda de que, con sus resultados electorales, no está en condiciones de tumbar a Miquel Iceta, no está en esas condiciones ni de lejos".