Campo toma posesión en Justicia en plena polémica por el nombramiento de Delgado

El magistrado sevillano Juan Carlos Campo Moreno ha tomado posesión de su cargo de ministro de Justicia cuatro horas después de que trascendiera que el Gobierno propondrá a su antecesora, Dolores Delgado, como fiscala general del Estado.

Ante un público de funcionarios y juristas nada ajenos a la críticas que suenan en torno a esa propuesta, el nuevo titular de la cartera ha recordado que "la Justicia no ha incorporado los elementos de cambio y modernización que hay en otro sectores", avanzando el que será uno de sus objetivos.

El nuevo titular de Justicia ha afirmado: "No contamos con una administración de Justicia, como decía la Constitución de 1812, pronta y eficaz, pero si tenemos los mimbres para intentarlo."

ADIÓS DE DELGADO

Antes, la ya exministra Dolores Delgado ha intervenido sin hacer una sola mención a su futuro más inmediato. Delgado ha destacado de su sucesor que "conoce lo que es la Justicia y la administración de Justicia".

Delgado ha agradecido a su equipo "el impresionante trabajo realizado en estos 19 meses. Se ha dejado la piel. Se han dejado parte de la vida. Hemos trabajado con total entrega y dedicación"

Para Delgado ha sido fundamental dar las gracias "a todas las víctimas, que me han dado -ha dicho- las mejores lecciones de vida y el Impulso para seguir adelante. En el futuro, donde quiera que esté, siempre serán mi horizonte las víctimas".

La todavía fiscala general del Estado, María José Segarra, ha seguido in situ el traspaso de cartera. Segarra ha preferido mantenerse muy discreta ante los numerosos asistentes que la saludaban, y tampoco ha querido valorar la que es una de las principales noticias de este lunes: su relevo. "Hoy no es el día de hacer declaraciones. Ceso con el Gobierno que me nombró. Ningún problema", ha dicho a EL PERIÓDICO.

NUEVO MODELO

En su discurso de toma de posesión, Juan Carlos Campo ha pedido la colaboración de todos los sectores de la Justicia porque "es necesario vertebrar un nuevo modelo de Justicia, porque los modelos tradicionales no funcionan pese al esfuerzo de todos".

Ha avanzado como un posible lema de sus objetivos el eslogan europeo de "La justicia, en tiempo razonable", y se ha comprometido para que "el ciudadano pueda comprender la Justicia. Hacer que la justicia sea entendible es tarea de todos. Pusimos muchos esfuerzos en la motivación de las sentencias. Ahora tenemos que poner esfuerzos en la comprensión de esas sentencias".

El traspaso de cartera se ha realizado ante la presencia de los miembros del Gobierno Fernando Grande Marlaska (Interior), Margarita Robles (Defensa), José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura) y la vicepresidenta Teresa Ribera. Ha estado también presente el diputado del Parlamento Europeo y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar.