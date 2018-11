Las caras y los apoyos de Vox

Vox no fue más que una marca pintoresca para el PP y Ciudadanos hasta que el partido llenó el Palacio de Vistalegre de Madrid, el pasado 7 de octubre. Entonces la displicencia de populares y naranjas hacia esta organización se tornó en inquietud por la irrupción de un nuevo actor político que amenaza de lleno su espacio electoral. Pero, ¿quién hay detrás de Vox y con qué apoyos cuenta? Estos son algunos nombres vinculados a la nueva extrema derecha española.

SANTIAGO ABASCAL



El actual presidente de Vox nació en Bilbao en 1976 y militó en el PP de 1994 al 2013, siendo diputado del Parlamento vasco entre el 2004 y el 2009. Es el fundador de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) y fue con la gestión del fin de ETA cuando este sociólogo escenificó su paulatino alejamiento del PP, en especial por la línea seguida sobre el diálogo con los nacionalistas vascos y la excarcelación de terroristas en virtud de la 'doctrina Parot'. Su escoramiento hacia la derecha desembocó en la creación de Vox en el 2014, el mismo año que nació Podemos y eclosionó Ciudadanos. Es colaborador asiduo de un buen número de medios de comunicación, como la COPE, Intereconomía, Libertad Digital, EsRadio, 13TV, Abc y La Razón.

JAVIER ORTEGA SMITH



El secretario general, portavoz y abogado de Vox ha acaparado mucho protagonismo en el último año como ariete judicial contra el independentismo catalán. Llevan su firma multitud de querellas contra cargos políticos (entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis), pero su labor más importante es la de ejercer como letrado de la única acusación popular en la causa por rebelión contra los líderes del 'procés'. Un proceso que mantiene en prisión preventiva a nueve exdirigentes secesionistas. En el 2016 participó en la acción en la que miembros del partido desplegaron una bandera de España en el peñón de Gibraltar y tuvo que escapar a nado de la Royal Police. Su rostro es también habitual en muchas tertulias de medios conservadores, pero se ha dejado entrevistar también, por ejemplo, en La Sexta y TV3.

JOSÉ ANTONIO ORTEGA LARA



Sin duda, la cara más conocida de Vox es la del exfuncionario de prisiones que ETA secuestró durante 532 días entre 1996 y 1997. Su imagen tras ser liberado por la Guardia Civil del diminuto zulo en el que la banda terrorista consumó su cautiverio más cruel dio la vuelta al mundo. Maestro y licenciado en Derecho, militó en el PP entre 1987 y 2008, cuando rompió el carnet por discrepancias ideológicas con la doctrina de Mariano Rajoy. Seis años más tarde se convirtió en fundador, junto a Abascal, de Vox como respuesta a un "sentimiento de orfandad política en el centro derecha".

ALEJO VIDAL-QUADRAS



Idéntico salto, del PP a Vox, dio este licenciado en Ciencias Físicas y catedrático de Física Atómica y Nuclear, que sin embargo ya no milita en el partido. Descendiente de varias de las familias de la alta burguesía barcelonesa, lideró el PP catalán de 1991 a 1996, obteniendo el que hasta el 2012 fue el mejor resultado del partido en unas elecciones autonómicas (17 diputados). Su frontal oposición a todo diálogo con el nacionalismo le ayudó a escalar en el PPC, pero también propició su caída cuando José María Aznar tuvo que pactar con Jordi Pujol para llegar a la Moncloa.

Reubicado como eurodiputado, fue vicepresidente del Parlamento Europeo de 1999 al 2014, año en que plantó al PP y se enroló en Vox. Fue el primer presidente del partido, pero salió de él por la puerta de atrás tras encadenar varios fracasos electorales y apostar por un acercamiento a Ciudadanos y UPyD. A raíz del acto de Vistalegre, Vidal-Quadras comentó en Twitter que Vox había evolucionado desde una corriente "liberal-conservadora, europeísta y reformista", que él decía encarnar, a otra "nacionalista, revisionista, euroescéptica y confesional".

Nadie ha cambiado. En la fundación de VOX confluyeron dos corrientes, una liberal-conservadora, europeísta y reformista y otra nacionalista, revisionista, euroescéptica y confesional. Inicialmente la primera orientó el proyecto y después de las europeas se impuso la segunda. — Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) 18 de octubre de 2018

CARLOS FABRA

El expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, condenado a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda y actualmente en libertad condicional, es uno de los últimos 'fichajes' de Vox. En realidad, no forma parte del organigrama del partido y la dirección intenta marcar distancias con él, pero este año ha asistido a tres actos de la formación en Castellón y Benicàssim. No obstante, la dirección provincial de Vox puntualiza que no ha contactado "de manera expresa" con Fabra, sino que este acude a sus actos "como cualquier otra persona". El exmandatario castellonense sí ha confesado su "simpatía por las ideas" de Vox.

VÍDEO | Carlos Fabra reapareix en un acte de Vox a Benicàssimhttps://t.co/MpItuqMYJf pic.twitter.com/Jcpd99P09L — À Punt NTC (@apuntnoticies) 27 de septiembre de 2018

DRAGÓ, MORANTE, LOMANA...

El acto de Vistalegre contó con la presencia de varias personalidades públicas de distintos ámbitos que manifestaron así su apoyo a la formación ultraderechista. Se trata de los escritores Fernando Sánchez Dragó y Hermann Tertsch y el torero Morante de la Puebla. La empresaria y colaboradora de televisión Carmen Lomana se presentó en las listas de Vox al Senado en las elecciones generales del 2015, aunque no repitió en los comicios del año siguiente.

Esta misma semana, Vox ha anunciado el apoyo de Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la adolescente asesinada hace una casi una década en Sevilla por un exnovio y cuyo cuerpo aún no ha aparecido. Tras años de cercanía al PP, ha radicalizado sus postulados y se ha acercado a Vox, partido al que apoyará en algunos actos de la campaña electoral andaluza. Pese a ello, puntualizó en Twitter que ese apoyo no significa que vaya a "entrar en política", y declinó hacer cualquier declaración.