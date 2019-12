Carmena asegura que no tiene ofertas para volver a la política y se desvincula de Más País

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena no tiene ninguna oferta para volver a la política institucional y se ha declarado independiente, como lo hizo en los cuatro años de gobierno, de toda formación política, incluida Más País. "Mi postura es muy independiente de cualquier formación política", ha declarado este miércoles en la presentación de su libro 'A los que vienen' en la capital, donde no ha querido entrar en más detalles sobre si cree que Más País se equivocó al presentarse a las elecciones del 10-N.

Una vez más ha reiterado que ella no es politóloga y que no puede contestar a esa pregunta. "No estoy afiliada a nada, a ningún grupo político", ha manifestado la exalcaldesa de Madrid. En cuanto a si volverá a la política de primera línea, Carmena ha aseverado que no tiene "ninguna oferta" matizando que la política institucional es "una responsabilidad para un determinado momento" porque de la otra política, de la del día a día, está llena.

Esa política "es determinante, no se puede vivir sin hacer política, por acción o por abstención". Sus próximos pasos se encaminan a la puesta en marcha de una fundación "para recuperar la ética en la política" y dos nuevos proyectos editoriales, uno de ellos un libro de cuentos infantiles. "Estoy feliz", ha asegurado.