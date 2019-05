Carmena recuerda que el consumo de marihuana no está prohibido

La candidata de Más Madrid al Ayuntamiento, Manuela Carmena, ha destacado que no puede regular la marihuana porque excede a sus competencias, pero ha recordado que su consumo no está prohibido en este país desde hace muchos años, algo que "mucha gente no sabe".

En un acto en Arganzuela, desde el Jardín de Palestina, con los candidatos Inés Sabanés y José Luis Nieto, Carmena ha contestado a preguntas de un asistente al acto que no es que estuviera echando "pelotas fuera" sino que el Ayuntamiento no tiene competencias para regular esta cuestión sino que es una competencia de política estatal e implicaría la modificación del código penal.

Carmena ha indicado que son algunos los países que han ido legalizando la marihuana y que la intención de su gobierno es el de reunirse con personas con posturas a favor de la legalización y de posturas contrarias para "discutirlo y hacer algún proyecto en ese sentido".