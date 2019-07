Carmena, sobre su relación con Iglesias: "En estos cuatro años creo que solo he tenido tres conversaciones"

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena (Más Madrid) ha afirmado este martes que solo ha mantenido tres conversaciones con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante sus cuatro años de mandato.

"Desde septiembre no hablo con él. Nunca ha habido una gran relación. Siempre he sido independiente. En estos cuatro años creo que solo he tenido tres conversaciones (con Iglesias)", ha explicado en una entrevista de Rac1.

A menos de una semana para el pleno de investidura de Pedro Sánchez, Carmena ha defendido la constitución de un ejecutivo "cuanto antes mejor", pero ha subrayado que ella no es quién para hacer pronósticos.