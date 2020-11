Casado acusa a Sánchez de cruzar la "línea de indignidad moral" con su pacto con Bildu

El anuncio de Bildu de la semana pasada de que votará a favor de los Presupuestos Generales del 2021 y el aplauso casi simultáneo del vicepresidente y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sigue recibiendo las críticas del principal partido de la oposición. Pablo Casado, líder del PP, ha participado esta mañana en la junta directiva de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del partido) y, en un breve coloquio con sus compañeros de filas, ha censurado que el Gobierno de Pedro Sánchez cuente con la formación abertzale para sacar adelante las cuentas públicas.

"Eso no podemos tolerarlo. Por la memoria de nuestras víctimas. Esto es una línea de indignidad moral que no vamos a permitir que se traspase", ha afirmado. Casado ha lamentado que los jóvenes desconozcan en su mayoría la sangrienta historia de la banda terrorista ETA y ha asegurado que una sociedad que "no reivindica a sus héroes no tiene sentido, no merece la pena". "Es una sociedad enferma", ha subrayado.



El dirigente conservador ha rechazado la afirmación pronunciada por el ministro de Fomento y secretario general de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una entrevista en 'El País', en la que aseguraba que Bildu era más responsable que el PP por ayudar al Ejecutivo de coalición a sacar adelante los Presupuestos en una situación de crisis sanitaria, social y económica como la actual. "¿O sea que los que brindaban con champán cuando metían dos tiros a un señor delante de su hijo son más responsables que el partido por el cual le habían asesinado?", se ha preguntado.

Casado ha recordado a Ábalos que la banda etarra mató a varios dirigentes de su partido y no entiende cómo pueden pactar con Bildu, cuando esa formación no ha condenado los asesinatos "de sus propios compañeros".

El congreso de Nuevas Generaciones, en Barcelona

En el acto, Diego Gago, diputado nacional y actual presidente de las juventudes del PP, ha anunciado que el congreso para elegir a la nueva directiva se celebrará el fin de semana del 23 y 24 de enero en Barcelona, para seguir allí con su campaña de defensa del castellano y en contra de los cambios introducidos a petición de ERC.

Gago ha llamado a los 35.000 afiliados de Nuevas Generaciones a implicarse de lleno en este cónclave, que debatirá cuatro ponencia con "la libertad como denominador común": educación; políticas sociales, retos de futuro y Europa".