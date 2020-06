Casado afea a Sánchez que acuda a Galicia en campaña «a insultar»

El líder del PP, Pablo Casado, recriminó ayer al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que acuda a Galicia en campaña electoral a «insultar» tanto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como a él mismo, sin hablar de los asuntos que preocupan a los gallegos. A su juicio, «está crispado» y acude a esta comunidad «enfadado».

«¿Entonces para qué viene a Galicia? ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? La verdad es que lo que preocupa es que está tan crispado, está enfadado», aseguró el líder de los populares ante los medios de comunicación tras su visita a una explotación láctea en Cospeito (Lugo).

Casado señaló que también ha visto a Sánchez «enfadado» en la campaña vasca, durante el acto que el jefe del Gobierno protagonizó este domingo en San Sebastián junto a su candidata a lendakari, Idoia Mendía. «Viene enfadado. Viene a decir que no se le ayuda como si no le estuviéramos ayudando con esas dificultades que ha tenido», manifestó Casado.

Además, afirmó que él acude a Galicia a hablar «bien» de esta comunidad y a «resolver los problemas de los gallegos» que es, a su juicio, lo que tienen que hacer cuando se presentan a las elecciones.

En este punto, Casado subrayó que el Gobierno no ofrece «soluciones» al futuro de la factoría de Alcoa, algo que calificó de «muy preocupante». «Me ofendió que el otro día estuviera Pedro Sánchez en Galicia haciendo campaña y no hablara de nada de Galicia», censuró, para añadir que no aludió en su mitin ni a la ganadería, ni a Citroen, ni a Ence ni a Alcoa.