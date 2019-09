Casado: "Arregle España. No merece unas nuevas elecciones"

En la sede del PP en Génova las reuniones se han intensificado estos últimos días. La posibilidad de la repetición electoral les ha obligado a activarse para estar preparados aunque no es su plan A. Pablo Casado no quiere que haya nuevos comicios el 10 de noviembre y así lo ha dicho desde la tribuna del Congreso: "No venga a dar lecciones de europeísmo y arregle España. España no merece unas nuevas elecciones, pero tampoco merece un presidente como usted".

Los populares consideran que en una nueva convocatoria el bloque de la derecha no obtendría la mayoría y no podría alcanzar la Moncloa, por lo que prefieren que el PSOE llegue a un acuerdo con Podemos y con los independentistas y eche a andar un Gobierno que los conservadores creen que sería "débil", "caótico" y tendría una vida corta.

LA "DESOBEDIENCIA" DE TORRA

En su turno, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha instado a Pedro Sánchez a que advierta a Quim Torra por llamar "a la desobediencia". El presidente en funciones ha vuelto a pedir la aplicación del 155. "Seamos capaces, en este tema del 155, de estar juntos. Seamos capaces de aplicar el 155 o advertir a Torra de que retire esas palabras y de que cumpla con la Constitución", ha afirmado. "¿Le parece normal que esté apelando a la rebelión, a la confrontación en la calle?", ha preguntado al presidente en funciones.