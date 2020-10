Casado descarta un adelanto electoral o una moción de censura en Madrid

Ni adelanto electoral, ni moción de censura. Pablo Casado tiene claro que ninguno de estos acontecimientos se plantéa en el horizonte de la Comunidad de Madrid. La primera opción, volver a convocar las urnas, está en sus manos y, según ha explicado este martes, no está entre sus planes. Sobre la segunda posiblidad, una iniciativa para desbancar a Isabel Díaz Ayuso, tampoco ocurrirá porque, según ha dicho, aunque no tenga poder para decidir los pasos del resto de partidos, sí que tiene el compromiso de Inés Arrimadas de que Cs -necesario para que la moción prospere- no la apoyaría.

"Es importante que los madrileños sepan que aquí hay un gobierno serio, que va cumplir con el mandato de las urnas durante cuatro años", ha sentenciado el líder del PP en una entrevista en Libertad Digital. A este respecto, preguntado por la posibilidad de que los naranjas pacten con PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos presentar una moción de censura, Casado ha subrayado que ha hablado "muchas veces" con Arrimadas y que tienen el "compromiso" de mantener en pie el Gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.

Además, ha señalado que tanto él como la presidenta de Ciudadanos fueron elegidos mediante primarias en sus respectivos partidos y eso hace que "nadie" les pueda "presionar" para tomar decisiones con las que no estén de acuerdo. Para zanjar el asunto de la moción de censura, Casado ha sido tajante sobre la posibilidad de posibles tránsfugas de Cs que apoyasen una iniciativa de esta naturaleza presentada por el PSOE: "La ley de transfuguismo invalidaría los votos".

Para descartar las sombras de un posible adelanto electoral que sirviera para que el PP obtuviera una mayoría absoluta que le permitiera gobernar con mayor soltura, Casado ha recordado el caso de la expresidenta de Andalucía y el 'expresident' de Cataluña, Susana Díaz y Artur Mas, respectivamente, que adelantaron los comicios seis meses y un año y ambos perdieron la presidencia. Además, ha hecho hincapié en que los resultados de unas nuevas elecciones seguramente obligarían a configurar una mayoría similar a la actual.

El apoyo a Vox

Quiera el líder del PP o no, donde sí hay una moción de censura ya en marcha es en el Congreso de los Diputados. La iniciativa presentada por Vox para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa pasará este martes su primer trámite al ser aceptada por la Mesa de la Cámara baja. No obstante, Casado sigue sin detallar si se abstendrán o votarán en contra.

"Si esa moción saliera adelante, si tuviéramos los votos, que ahora no los tenemos, sería yo quien la hubiera presentado", ha sentenciado el presidente del PP tras señalar que Sánchez intentará debatir lo más tarde posible la moción para alargar su estrategia "chavista" de "dividir a la oposición".