Casado: "El PP no quiere elecciones, pero estamos preparados"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha afirmado este domingo que "el PP no quiere unas nuevas elecciones generales, pero estamos preparados para volver a liderar este país", si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, no logra sacar adelante su investidura antes del 23 de septiembre.

Este es el mensaje de fondo que Casado ha querido dejar a su partido en Ávila, en un acto de partido con el que el líder del PP ha querido dar el pistoletazo de salida al inicio del complejo curso político que se inicia con el mes de septiembre. Casado ha vuelto a descartar facilitar la investidura de Sanchez con la abstención del PP en el Congreso de los Diputados.

Casado ha insistido en que "no quiere elecciones generales" por responsabilidad, a pesar de que "hay quien dice" que le "puede venir bien" al PP o que "reforzarían" el papel de los populares en el bloque de centro-derecha.

"En España no debe haber elecciones, sería una tomadura de pelo. Pero el PP está trabajando para cualquier posibilidad", ha insistido. Y, ante la eventualidad de unas nuevas elecciones, Casado ha vuelto a lanzar la propuesta del PP de formar una coalición de partidos con Ciudadanos y Vox en una plataforma electoral, bautizada como 'España Suma' que, desde su punto de vista podría garantizar a los electores no tener que volver a celebrar unos nuevos comicios.

"Ofrecemos estabilidad y desbloqueo. Si Sánchez nos quiere llevar a elecciones, que todo el mundo sepa que el PP desbloqueará la situación", ha dicho, en alusión a esa hipotética alianza con Cs y con Vox sobre la que no se ha pronunciado aún ninguna de estas dos fuerzas políticas. "Nuestra responsabilidad será unir en torno al PP a todos aquellos que quieren unida a España", ha añadido, en defensa de una alianza que se plantea "para hilvanar un proyecto común", y no "para abrir una trinchera", como le ha reprochado Pedro Sánchez este domingo en una entrevista publicada por 'El País'.

BALANCE DE TRES MESES

Durante su intervención antes los militantes --entre los que se encontraba la práctica totalidad de la junta directiva, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-- Casado se ha referido al empeoramiento de la situación económica, de la seguridad ciudadana y de las tensión territorial por Catalunya en los tres últimos meses.

En relación a Catalunya, la situación ha "empeorado", según Casado, porque el presidente del Gobierno en funciones no ha rechazado abiertamente pactar con los partidos independentistas, sino que ha exigido al PP que apoye o facilite una investidura "si no quiere que pacte con nacionalistas".

El líder del PP ha criticado los pactos alcanzados por el PSOE en Catalunya con ERC y con "los de Waterloo" (en alusión al PDCat) en algunas administraciones locales, tras las elecciones municipales. Y ha prevenido frente a una previsible escalada de tensión vinculada a la sentencia del Supremo por el juicio del 'procés': "Torra ha dicho que hay que apretar, sea cual sea la sentencia".

En este contexto, Casado ha calificado de "amenaza bastante hipócrita" las apelaciones del PSOE a la abstención del PP para no tener que pactar con los independentistas en hipotética investidura de Pedro Sánchez.

Dicho esto, el líder del PP ha añadido: "no decimos que vayamos a decir 'no' a Sánchez si tiene que aplicar el artículo 155 (de la Constitución)" en Catalunya. "No estamos en el 'no es no' porque nos caiga mal, sino porque su proyecto político (de Pedro Sánchez) está en contra de los intereses de futuro en nuestos hijos", ha dicho, antes de añadir: "No podemos estar a favor de esa hoja de ruta en la que se equipara un supuesto diálogo superior entre aquellos que quieren romper la igualdad entre españoles".