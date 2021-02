Casado: "Hacer un jovencito Frankenstein a la catalana no tiene sentido"

Pablo Casado está convencido de que el PSC se entenderá con ERC si los resultados se lo permiten y tratará de gobernar con la ayuda de los independentistas, tal como ha hecho Pedro Sánchez en Madrid. "El 14 de febrero, que es San Valentín, después de discutir sacarán las flores y el champán y volverán a pactar. Que la gente lo sepa. Si quieren un cambio y pasar página, tienen que votar al PP", ha afirmado el líder conservador.

El presidente de los populares ha defendido el poderío de su partido para "frenar el independentismo" en España, donde son alternativa al PSOE, y en la Unión Europea, donde ostentan la mayoría. "Hacer un jovencito Frankenstein a la catalana no tiene sentido", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser. Para Casado, el candidato socialista al Parlament, Salvador Illa, supone "lo mismo que está criticando con la boca pequeña": plurinacionalidad, nación de naciones, indultos a los presos del 'procés' y modificación del delito de sedición, ha detallado. "Sánchez dijo que no lo haría en campaña y al final acabó pactando. Ahora Illa dice que no va a pactar con ERC, pero acabará pactando", ha añadido.

El Pacto del Tinell

Casado ha denunciado el "cordón sanitario" que considera que el PSC mantiene "diez años después" y que le llevó, ha detallado, a apoyar a las fuerzas independentistas en Badalona y Castelldefels para impedir que gobernaran los candidatos del PP, que habían sido los más votados. Se refiere el líder conservador al acuerdo firmado en 2003 por PSC, ERC e ICV en el Saló del Tinell que decía textualmente: "Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad --acuerdo de legislatura y acuerdo parlamentario estable-- con el PP en el Gobierno de la Generalitat".

El jefe de la oposición ha dicho que no teme que Vox acabe sacando más votos que su partido en las elecciones y ha subrayado que el principal enemigo del PP es "la abstención" y salir de la "rueda de hámster que supone hablar solo de 'procés' y tripartitos". "Queremos un cambio real. ¿No será mejor que Cataluña dependa del PP que da la CUP?", se ha preguntado.