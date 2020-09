Casado insiste en su plan 'antiokupas' desde Badalona entre abucheos

Pablo Casado ha regresado este jueves a Badalona, escudado por el alcalde Xavier García Albiol y el dirigente del PP catalán, Alejandro Fernández, para propulsar su plan 'antiokupas' que presentó en la misma ciudad en enero del 2019.

Decenas de vecinos, entre ellos la exalcaldesa Dolors Sabater y el edil de JxCat David Torrents, han protestado contra la visita del jefe del PP en el barrio de la Salut. La comitiva popular, recibida a gritos de "aquí está, la mafia del PP", ha visitado un bloque de pisos en el que, según ha dicho Casado, vivían personas "atemorizadas" por miedo a que alguien ocupara uno de los pisos de la finca que estaba vacío, aunque a día de hoy ya está vendido y con nuevos inquilinos.

En una breve comparecencia ante los medios de comunicación en la que no ha aceptado preguntas, Casado ha insistido en su proyecto de ley 'antiokupas' que contempla penas de hasta tres años de cárcel -si se ocupa con uso de la violencia o intimidación-, que estos inmuebles no se puedan considerar "domicilio" para que los ocupantes no se puedan empadronar, que se pueda producir un desalojo exprés en un plazo de entre 12 y 24 horas y que las comunidades de propietarios puedan tomar medidas por su cuenta como tapiar la puerta de una vivienda vacía en la finca. "Estas medidas no afectan a los colectivos vulnerables, a los que no pueden pagar el alquiler de su vivienda", ha puntualizado. "Igual que no se puede robar un coche o un supermercado no se puede ocupar una vivienda", ha insistido.

El líder del PP ha aprovechado la ocasión para cargar contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por "justificar" la ocupación: "Que deje vivir en el jardín de su casa a unos ocupas, es una sencilla solución. Si les gusta que ocupen, como él no tiene problemas de metros cuadrados...", ha espetado.

LA VISTA DE TORRA EN EL SUPREMO

La vista del 'president' Quim Torra en el Tribunal Supremo no ha pasado desapercibida. "Solo quiero recordar una cosa: si el señor Torra está declarando hoy es gracias a que el PP demandó ante la JEC al presidente de la Generalitat para que dejara el acta de diputado después de haber sido inhabilitado por desobediencia", ha afirmado con orgullo. "El PP es la fuerza tranquila y necesaria para que no se vulnere la ley ni con ocupación de viviendas ni de instituciones", ha remachado en defensa de la Constitución.

"Apelamos a que pase lo que pase en el Supremo a que diga lo que diga Torra o salga lo que salga de ese engendro institucional que pretenden hacer con un presidente fuera de España, simbólico, que no saben si va a ser el vicepresidente o un 'conseller' en cap, ya lo no saben ni ellos, lo que pedimos es seny, sentido común, concordia, paz civil, la posibilidad de entendernos, de que Catalunya se ocupe de sus problemas", ha añadido.

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha sorteado hablar de la vista en el Tribunal Supremo: "Venía a hablar de Torra y de su comparecencia, pero a quién le importa cuando estás con los vecinos de Badalona y los problemas auténticos que tiene".

Albiol, por su parte, ha defendido su obra de gobierno y ha asegurado que desde que está al frente de la alcaldía ha evitado un 40% de las ocupaciones en Badalona.