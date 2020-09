Casado sobre la negociación de los Presupuestos: "A mi no me presiona nadie"

"A mi no me presiona nadie". Así de tajante se ha mostrado Pablo Casado sobre las llamadas de Pedro Sánchez a la unidad para acordar unos Presupuestos Generales del Estado. El líder del PP tiene claro que su formación no podrá apoyar unas Cuentas públicas para el 2021 en las que intervenga Unidas Podemos y otros socios del Gobierno. No obstante, el próximo miércoles acudirá a una cita con el presidente del Gobierno a "escuchar" lo que le tengan que decir.

Tras la reunión de la Ejecutiva Nacional del PP el pasado lunes, el portavoz nacional del partido, Jose Luís Martínez-Almeida, señaló la imposibilidad de meter en el mismo saco a conservadores y morados. Este martes, Casado ha refrendado esta posición y ha hecho hincapié en que la única posibilidad de que se abra una vía de diálogo entre populares y socialistas es la salida de los de Pablo Iglesias del Gobierno: Si Sánchez rompe con Podemos, un partido que se define comunista y defiende la república, podremos hablar".

👉@pablocasado_: “Quien piense que al Partido Popular se le puede presionar, está muy equivocado. A mi no me presiona nadie, más que los españoles y sus intereses".#CaféCasado pic.twitter.com/dlowUt3E7p — Partido Popular (@populares) September 1, 2020

"Podemos ha sido imputado por financiación ilegal, ha pedido la abdicación del Rey y pide que se retome la mesa de negociación con los independentistas, ¿Cómo vamos a pactar con ese partido la renovación de las instituciones?", se ha preguntado Casado durante una entrevista en Antena3. Las palabras del líder del PP llegan a poco más de 24 horas de que se reuna con Sánchez en la Moncloa. Un encuentro en el que, previsiblemente, el presidente del Gobierno le trasladará que las Cuentas públicas son de los dos socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que este martes comenzarán a trabajar en el borrador presupuestario.

Como también sostuvo Martínez-Almeida, Casado ha apuntado que no se le puede pedir unidad a la oposición cuando entre los dos partidos del Gobierno no alcanzan el consenso. Además, ha tachado de "egoista" el hecho de que Sánchez reclame el apoyo a las Cuentas públicas cuando todavía se desconoce sus bases. "Sánchez, sin haber presentado una línea de los Presupuestos y sin haber pactado con Podemos, está exigiendole al PP que le apoye gratis sin conocer el contenido. Eso es una cuestión egoista y es que el PP desapareciera como oposición", ha sentenciado.