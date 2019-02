Casado no descarta una moción de censura contra Sánchez por aceptar un relator

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Pues no sé que le reprochàis al señor Sánchez. Si ya se ve que es un chico obediente y respetuoso con sus amos. Cuando Trump le dice: aquí, se echa a sus pies obediente y mueve la cola. Cuando le dice: ataca, él reconoce a un autoproclamado presidente. Cuando los separatistas (que ya está bien de decir independentismo al separatismo) le dicen : dobla la cerviz que te votamos presuspuestos, se pone de rodillas y lame la bota que le pisa. En suma, es tan buen chico como lo son Casado o Rivera del señor Abascal. el cual, aunque completamente distinto a mí en sus ideas es el único que es consecuente con las suyas, aunque sean impresentables. Así que no me extraña que los votantes de la derechina se vayan a la deechona, ya que siempre se escoge el original a la copia